ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 京急線が運転再開 北品川駅で起きた人身事故の影響で一時運転見… 京急線が運転再開 北品川駅で起きた人身事故の影響で一時運転見合わせ 京急線が運転再開 北品川駅で起きた人身事故の影響で一時運転見合わせ 2026年4月11日 16時12分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 京浜急行電鉄によりますと、京急線は北品川駅で起きた人身事故の影響で、品川駅と京急蒲田駅の間の上下線で午後2時ごろから運転を見合わせていましたが、午後3時55分ごろから運転を再開しました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 満員電車で5cm近づくだけでも盗まれる？クレカ不正被害額が過去最多 手元にあっても盗まれる手口と対策【Nスタ解説】 歯ブラシには細菌がいっぱい！使い方次第では“便器ブラシ”状態に… 細菌の増殖やインフル感染リスクも高めるNG行為とは 世界初！海底「レアアース泥」回収 内閣府チームリーダーに聞く！採鉱大作戦と“国産化”への道筋【ひるおび】 関連情報（BiZ PAGE＋） 埼玉, 大阪, ホテル, 住宅, 在宅医療, 工場, 配線, 慰霊祭, 生花, デイサービス