◇NBA ブルズ103ー127マジック（2026年4月10日 ユナイテッド・センター）

NBAブルズの河村勇輝（24）が10日（日本時間11日）に本拠地マジック戦で7戦連続のベンチ入り。前半から途中出場すると、華麗なノールックバックビハインドバウンズパスを披露するなど2アシストをマークした。チームは完敗を喫した。

前回の試合となった9日（同10日）に敵地ウィザーズ戦では、第1Qから途中出場すると“絶品”ノールックバウンズパスなど6得点4アシスト4リバウンドで攻守に貢献した。チームは前半1点リードで折り返すと、後半にリードを広げて快勝。2連勝を飾った。

この日は第2Q開始から出場。残り8分29秒には速攻の場面でアリーナを沸かせた。後ろから走ってくる味方に華麗なバックビハインドバウンズパスでアシストを決めると大歓声が上がった。現地実況も「ユウキマニア！」と大興奮していた。残り7分39秒でベンチに下がった。

第3Qは出場機会がなかった。大量リードを許した最終Q残り4分10秒から途中出場。残り1分8秒にバウンズパスでアシストを決めた。

河村は8分31秒出場で無得点2アシスト。シュートは3Pシュートだった。2本試投したが全て失敗に終わった。

チームは前半11点ビハインドで折り返すと、後半も相手に突き放されて完敗を喫した。次戦がレギュラーシーズン最終戦。12日（同13日）に敵地でマーベリックスと対戦する。