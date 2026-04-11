俳優の中島裕翔（３２）と女優の新木優子（３２）が１１日に結婚を発表した。元アイドルと人気女優がゴールイン。ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ社では近年、ビッグカップルが続々と誕生している。

中島は所属するＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ社の公式サイトを通じて「私事で大変恐縮ではございますが、この度、俳優の新木優子さんと結婚することをご報告させていただきます」と発表。「互いに尊敬の念を忘れずに、心を大切にしながら歩んでいけたらと思います」と夫婦生活への思いをつづり、「これからも感謝の気持ちを忘れずに、皆様のご支援に恥じぬ存在であり続けられるように、精進してまいります」と約束した。

新木も所属事務所の公式サイトで中島との結婚を報告。「いつも応援してくださっている皆様、お世話になっている皆さまにご報告があります」と書き出し、「このたび、私事ではございますが、人生の新たな節目を迎えることとなりました」と伝えた。「１０歳で事務所に所属してから、数えきれないほどの素敵なご縁に恵まれて、 自分らしくお仕事を続けることが出来ていることのありがたさを感じる日々です」と心境を記し、「未熟ではございますが、これからも謙虚な姿勢を忘れず、一つひとつのご縁と日々の支えに感謝しながら歩んで行きたいと思います。今後とも変わらぬご指導ご鞭撻のほど、何卒よろしくお願い申し上げます」とファンにメッセージを寄せ、直筆のサインを添えた。

ＳＴＡＲＴＯ社から、またビッグカップルが生まれた。最近では、２０２４年１月に当時ＫｉｎＫｉ Ｋｉｄｓ（現ＤＯＭＯＴＯ）の堂本剛が「ももいろクローバーＺ」の百田夏菜子との結婚を発表。同じ１月に「ＫＡＴ―ＴＵＮ」の中丸雄一が、元日本テレビのアナウンサー・笹崎里菜とゴールインを報告した。同年３月にはＮＥＷＳの小山慶一郎とＡＡＡの宇野実彩子が、同年６月にはＨｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰの有岡大貴と女優の松岡茉優が夫婦になった。

そして２５年１月にはＷＥＳＴ．の桐山照史とバレーボール元女子日本代表の狩野舞子さんが結婚を公表。ＳＴＡＲＴＯ社では著名人同士の結婚が相次いでいる。

中島と新木は、２０１７年公開の映画「僕らのごはんは明日で待ってる」で初共演。中島がネガティブな主人公役で主演し、新木はポジティブなヒロイン役でラブストーリーを演じた。その後も、フジテレビ系ドラマ「ＳＵＩＴＳ／スーツ」シリーズ（１８、２０年）で共演。優秀な弁護士（中島）と、真面目なパラリーガル（新木）をそれぞれ好演し、もどかしい恋の行方が視聴者から大きな反響を呼んでいた。