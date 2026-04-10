最初はいい感じでも…。徐々に「うまくいかなくなるカップル」の特徴
男性と交際すると、最初はいい感じでも。だんだん関係性が悪くなってしまうことってあるもの。
そこで今回は、そんな徐々に「うまくいかなくなるカップル」の特徴について紹介します。
｜相手との共通の話題があまりない
相手との共通の話題があまりないようだと、良好な関係のキープは難しくなります。
共通の話題があると会話が盛り上がったり、一緒に出かけたりするきっかけになったりと、時を経るごとにどんどん距離が縮まるのを実感できるもの。
｜相手と食べ物の好みがあわない
食べ物の好みが合わないカップルも、徐々にうまくいかなくなる傾向が。
同じ物が食べられないようだと、一緒に食事をする機会が減ったり、どちらかがガマンして食べたりなど、すれ違いのきっかけになることも。
食事の時間は相手との重要なコミュニケーション機会となるので、そもそも食事の好みが合わない人とは恋人関係にならない方が無難かも知れません。
｜相手の匂いが好きになれない
恋愛関係において意外と重要なのが“匂い”です。
相手の匂いが好きになれないと、スキンシップは減っていくでしょうし、一緒にいること自体が苦痛になっていきます。
どんなに清潔にしていても人それぞれに“匂い”はあるものですから、そもそも交際前の段階で相手の“匂い”があまり好きでないなら、相性が良くない可能性が高いでしょう。
今回紹介した特徴は交際を始める前の段階でも気になることでしょうから、一時的な割り切った関係というつもりがないなら、交際すること自体を慎重に検討するようにしてくださいね。
🌼別れた方がいいかも。「うまくいかない可能性が高いカップル」の特徴