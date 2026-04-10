アメリカのトランプ大統領は9日、ホルムズ海峡でのタンカーの通航をめぐって、イランの対応を批判し「我々が結んだ合意とは異なる」と主張しました。

トランプ大統領は9日、SNSでイランがホルムズ海峡で通航料を徴収することは「あってはならない」と警告しました。さらに、トランプ氏はイランがホルムズ海峡の石油タンカーの通航をめぐり、「非常にひどい対応をしている」と批判し、「我々が結んだ合意とは異なる」と主張しました。トランプ氏はホルムズ海峡の開放を停戦合意の条件としていることから、イランが合意に違反しているとの認識を示したものです。

一方、イランの最高指導者モジタバ・ハメネイ師は9日、新たな声明を発表し、「ホルムズ海峡の管理を新たな段階に進める」と述べました。具体的な措置については言及していませんが、ホルムズ海峡の管理を強めていく考えを示したとみられます。