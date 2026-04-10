R-1チャンピオンでJリーグ大好き芸人のお見送り芸人しんいちが、開業2年目を迎えた「長崎ピーススタジアム」を視察！ サッカーファンでなくても楽しい長崎の新名所で、日本一ピッチから距離が近い座席や、スタジオグルメの新鮮なお寿司に大興奮する。だが、大人気マスコット・ヴィヴィくんに遭遇したことから、恐怖のピースタ名物を体験するはめに！？ 雨の長崎にR-1王者の絶叫が響き渡る！！

【TVer】 平日・大雨でも約18,500人超の観客が応援！ 大人気「長崎ピーススタジアム」で、しんいちも注目するJリーグ初のジャマイカ人選手・ノーマンキャンベルが異次元の身体能力で躍動する！

しんいちがやってきたのは、8年ぶりに J1に帰ってきたV・ファーレン長崎のホーム「長崎ピーススタジアム」。今回は、さまざまな魅力にあふれるという通称「ピースタ」を、施設の広報担当・赤峰蘭さんに案内してもらうことに。

スタジアムの中には、なんとマツモトキヨシやスターバックスの店舗が。「ここは何ですの！？」と驚くしんいち。実はピースタを擁する「長崎スタジアムシティ」は、サッカースタジアムを囲んで、試合も観戦できるホテル、アリーナ、商業施設、オフィスが併設されている大型複合施設なのだ。さらにはスーパーマーケットや24時間営業のスポーツジム、天然温泉まであり、しんいちは「サッカーの試合がない日も、ここに来たら楽しいよっていう街ですね」と感心する。

当然、国内外の観光客からも大人気で、開業1年で約485万人が来場したスタジアムシティ。その総事業費は、実に約1000億円とのことで…

そんな中、遭遇したのが、Jリーグのマスコット総選挙で 2度の優勝を誇るV・ファーレン長崎の超人気者、ヴィヴィくん。しんいちにぜひ体験してほしいものがあるらしい。

それが、ピースタ名物の「ジップライン」。日本で初めてスタジアムの上空を滑走し、長崎の絶景と爽快感が味わえる大人気のアクティビティなのだ。

もちろん、断固拒否するしんいち。しかしヴィヴィくんは手にしていたスケッチブックを投げつけ、しんいちにブチギレ！ 「なんでそんなキレられなあかんねん！ 態度悪すぎるぞ！」とキレ返すしんいちだが、結局挑戦することに…。

この日の長崎は、あいにくの雨。だが、しんいちは「これ、サッカー関係あんのかなあ！」とぶつぶつ文句を言いながらも、スタンバイする。そして、宙づりになった状態からジップラインがスタート！ 「怖い、怖い、怖い！」「ヤバイヤバイヤバイ！！」「ムリムリムリ！！！」と、雨のスタジアムにしんいちの絶叫が響き渡る！！

この日の長崎は、あいにくの雨。だが、しんいちは「これ、サッカー関係あんのかなあ！」とぶつぶつ文句を言いながらも、スタンバイする。そして、宙づりになった状態からジップラインがスタート！ 「怖い、怖い、怖い！」「ヤバイヤバイヤバイ！！」「ムリムリムリ！！！」と、雨のスタジアムにしんいちの絶叫が響き渡る！！

©️ABCテレビ

とはいえ、「サッカーを観に来て、こんなん体験できない」と、ほかにはないスリルを楽しんだ様子のしんいち。だが、「もう一回行きます？」と聞かれると、きっぱり断るのだった。

この模様はしんいちの冠番組『サッカー応援するよ ～お見送り芸人しんいちのボールと奏でる出会い旅～』（ABCテレビ）4月5日放送回で紹介された。