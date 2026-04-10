これまで世界最古のタコと思われていた3億年前の化石について、実はタコではなく、現代のオウムガイの仲間だったことが判明した/University of Reading

（CNN）これまで世界最古のタコと思われていた3億年前の化石について、実はタコではなく、現代のオウムガイの仲間だったという研究結果が8日に英学術誌「プロシーディングス・オブ・ザ・ロイヤルソサエティーB」に発表された。

論文を発表した英レディング大学のトーマス・クレメンツ氏は9日、「最新の分析技術を使って化石の中に隠された構造的な特徴を発見した」とCNNに語り、「これがタコではなく、実際には非常に腐敗が進んだオウムガイ類だったことを突き止めた」としている。オウムガイ類は現代のオウムガイの親類にあたる。

この化石は米イリノイ州シカゴの南部で発見された。世界で2番目に古いとされた約9000万年前のタコの化石よりもはるかに古かったことから、古生物学者の間では論議が絶えなかった。

クレメンツ氏によると、この生物は埋まる前の数週間にわたって腐敗が進んだことからタコのような形状になり、専門家の多くは世界最古のタコと判断した。

一方で、腕の長さや形状など、タコとは一致しない特徴もあったことから疑問視する見方もあった。

そこで同氏は、最初の研究結果が発表された2000年当時は存在していなかった走査型電子顕微鏡などの新技術を使って化石を調査。それでも正体は解明できなかった。

転機となったのは、太陽光よりも明るい光線を使う「シンクロトロンイメージング」という技術を使った化石のスキャンだった。「世界で最も強力なX線を発生させる」（クレメンツ氏）というこのスキャンによって、表面からは見えなかった構造的な特徴が明らかになり、微小な歯が並ぶ摂食器官の歯舌が見つかった。

歯舌に並ぶ歯の数は、タコであれば1列に7個または9個なのに対し、この化石は少なくとも11個あった。

「これがタコでないことを突き止めたのは、我々が見つけたこの小さな歯のおかげだった」とクレメンツ氏は話している。