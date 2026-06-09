猫には帰巣本能が備わっているのか？ まずはじめに、猫にも「帰巣本能」がある可能性は高いと考えられます。猫の帰巣本能に関する研究はいくつかあり、例えば生物学者「フランシス・H・ヘリック」が行った1922年の研究では、母猫が離れた場所から子猫のいる家へ戻った例が報告されました。他にも、1954年のドイツの研究では、猫が迷路の出口のうち自宅方向に近い出口を選ぶ傾向があったと紹介されています。 ただし