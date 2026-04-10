手放せない思い出の品はどうする？片付けの悩みを笑いで吹き飛ばす押し入れ整理のヒント
AIライター自動執筆記事
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YouTubeチャンネル「Mirai / 片付けと収納で暮らしを変える。」が、「10年分の家族の歴史が詰まった押し入れを開けてみたら…｜paramegu家の“思い出ボックス”【押し入れ片付け】」と題した動画を公開しました。今回は、整理収納アドバイザーの安田みらいさんが、インフルエンサーのparameguさんの自宅を訪れ、手放せない思い出が詰まった押し入れ収納の秘密に迫ります。
ルームツアーから始まった動画ですが、綺麗に整頓された部屋とは対照的に、「思い出ボックス」と化している押し入れの存在が明らかに。扉を開けると、そこには「テトリス」のように隙間なく物が詰め込まれた空間が広がっていました。上段にはスヌーピーのぬいぐるみやかき氷機、下段からは子どもたちの成長を見守ってきたバウンサーやマッサージチェアなど、数々の品が次々と登場します。バウンサーを見つけたparameguさんは、「何人もの赤ん坊揺らしてきたよ」と当時を懐かしむ様子を見せました。
さらに、別の押し入れからは、友人から借りたままになっている漫画や、結婚式の時に着たというウェディングドレスが入った大きな箱も発見。その場でウェディングドレスの試着に挑戦しますが、背中のチャックが閉まらないというハプニングが発生し、一同が大爆笑する和やかなシーンも収められています。
思い出の品々を手放すことに踏み切れないという葛藤は、多くの人が抱える悩みかもしれません。思い出の品とどう向き合い、どのように残していくのか、片付けに悩む方は彼女たちの明るく前向きな姿を参考にしてみてはいかがでしょうか。
◻︎parameguさん Instagram
https://www.instagram.com/paramegu/?hl=ja
ルームツアーから始まった動画ですが、綺麗に整頓された部屋とは対照的に、「思い出ボックス」と化している押し入れの存在が明らかに。扉を開けると、そこには「テトリス」のように隙間なく物が詰め込まれた空間が広がっていました。上段にはスヌーピーのぬいぐるみやかき氷機、下段からは子どもたちの成長を見守ってきたバウンサーやマッサージチェアなど、数々の品が次々と登場します。バウンサーを見つけたparameguさんは、「何人もの赤ん坊揺らしてきたよ」と当時を懐かしむ様子を見せました。
さらに、別の押し入れからは、友人から借りたままになっている漫画や、結婚式の時に着たというウェディングドレスが入った大きな箱も発見。その場でウェディングドレスの試着に挑戦しますが、背中のチャックが閉まらないというハプニングが発生し、一同が大爆笑する和やかなシーンも収められています。
思い出の品々を手放すことに踏み切れないという葛藤は、多くの人が抱える悩みかもしれません。思い出の品とどう向き合い、どのように残していくのか、片付けに悩む方は彼女たちの明るく前向きな姿を参考にしてみてはいかがでしょうか。
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YouTubeの動画内容
チャンネル情報
「整理収納って何するの？」お片づけの悩みや困りごとを実際のリアルな現場から解決や工夫、片付けの方法を発信。暮らしに合わせた「心地よさ」を叶える空間づくりを monocoro.labはお手伝いします。整理収納アドバイザー1級・大阪在住。訪問サポート・セミナー実績多数。公式サイト：https://monocoro.com/