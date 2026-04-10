この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「Mirai / 片付けと収納で暮らしを変える。」が、「10年分の家族の歴史が詰まった押し入れを開けてみたら…｜paramegu家の“思い出ボックス”【押し入れ片付け】」と題した動画を公開しました。今回は、整理収納アドバイザーの安田みらいさんが、インフルエンサーのparameguさんの自宅を訪れ、手放せない思い出が詰まった押し入れ収納の秘密に迫ります。

ルームツアーから始まった動画ですが、綺麗に整頓された部屋とは対照的に、「思い出ボックス」と化している押し入れの存在が明らかに。扉を開けると、そこには「テトリス」のように隙間なく物が詰め込まれた空間が広がっていました。上段にはスヌーピーのぬいぐるみやかき氷機、下段からは子どもたちの成長を見守ってきたバウンサーやマッサージチェアなど、数々の品が次々と登場します。バウンサーを見つけたparameguさんは、「何人もの赤ん坊揺らしてきたよ」と当時を懐かしむ様子を見せました。

さらに、別の押し入れからは、友人から借りたままになっている漫画や、結婚式の時に着たというウェディングドレスが入った大きな箱も発見。その場でウェディングドレスの試着に挑戦しますが、背中のチャックが閉まらないというハプニングが発生し、一同が大爆笑する和やかなシーンも収められています。

思い出の品々を手放すことに踏み切れないという葛藤は、多くの人が抱える悩みかもしれません。思い出の品とどう向き合い、どのように残していくのか、片付けに悩む方は彼女たちの明るく前向きな姿を参考にしてみてはいかがでしょうか。

◻︎parameguさん　Instagram
https://www.instagram.com/paramegu/?hl=ja

YouTubeの動画内容

00:00

インフルエンサー宅のルームツアー開始
02:48

テトリス状態の「思い出ボックス」をオープン
05:55

押し入れ下段から懐かしのバウンサーが登場
13:00

大きな箱から思い出のウェディングドレスを発見
13:53

思い出のウェディングドレスの試着に挑戦

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