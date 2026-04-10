ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は１３６ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式9日（NY時間11:08）（日本時間00:08）
ダウ平均 47773.58（-136.34 -0.28%）
ナスダック 22605.29（-29.70 -0.13%）
CME日経平均先物 56100（大証終比：-210 -0.37%）
欧州株式9日GMT15:08
英FT100 10560.80（-48.08 -0.45%）
独DAX 23697.02（-383.61 -1.59%）
仏CAC40 8190.79（-73.08 -0.88%）
米国債利回り
2年債 3.794（+0.008）
10年債 4.313（+0.022）
30年債 4.908（+0.025）
期待インフレ率 2.358（+0.018）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.028（+0.084）
英 国 4.820（+0.109）
カナダ 3.495（+0.033）
豪 州 4.911（+0.054）
日 本 2.379（+0.020）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝102.31（+7.90 +8.37%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4792.00（+14.80 +0.31%）
ビットコイン（ドル）
70975.75（-403.05 -0.56%）
（円建・参考値）
1130万3598円（-64190 -0.56%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 47773.58（-136.34 -0.28%）
ナスダック 22605.29（-29.70 -0.13%）
CME日経平均先物 56100（大証終比：-210 -0.37%）
欧州株式9日GMT15:08
英FT100 10560.80（-48.08 -0.45%）
独DAX 23697.02（-383.61 -1.59%）
仏CAC40 8190.79（-73.08 -0.88%）
米国債利回り
2年債 3.794（+0.008）
10年債 4.313（+0.022）
30年債 4.908（+0.025）
期待インフレ率 2.358（+0.018）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.028（+0.084）
英 国 4.820（+0.109）
カナダ 3.495（+0.033）
豪 州 4.911（+0.054）
日 本 2.379（+0.020）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝102.31（+7.90 +8.37%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4792.00（+14.80 +0.31%）
ビットコイン（ドル）
70975.75（-403.05 -0.56%）
（円建・参考値）
1130万3598円（-64190 -0.56%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ