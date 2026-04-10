NY株式9日（NY時間11:08）（日本時間00:08）
ダウ平均　　　47773.58（-136.34　-0.28%）
ナスダック　　　22605.29（-29.70　-0.13%）
CME日経平均先物　56100（大証終比：-210　-0.37%）

欧州株式9日GMT15:08
英FT100　 10560.80（-48.08　-0.45%）
独DAX　 23697.02（-383.61　-1.59%）
仏CAC40　 8190.79（-73.08　-0.88%）

米国債利回り
2年債　 　3.794（+0.008）
10年債　 　4.313（+0.022）
30年債　 　4.908（+0.025）
期待インフレ率　 　2.358（+0.018）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.028（+0.084）
英　国　　4.820（+0.109）
カナダ　　3.495（+0.033）
豪　州　　4.911（+0.054）
日　本　　2.379（+0.020）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝102.31（+7.90　+8.37%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4792.00（+14.80　+0.31%）

ビットコイン（ドル）
70975.75（-403.05　-0.56%）
（円建・参考値）
1130万3598円（-64190　-0.56%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ