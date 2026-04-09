◆米男子プロゴルフツアー メジャー初戦 マスターズ 第１日（９日、米ジョージア州オーガスタ・ナショナルＧＣ＝７５６５ヤード、パー７２）

【オーガスタ（米ジョージア州）９日＝星野浩司】初出場の片岡尚之（ＡＣＮ）は１番をパーでスタートした。ティーショットを右バンカーに入れ、残り１５５ヤードの第２打はグリーン左手前にショート。第３打を１メートルに寄せてセーブした。予選ラウンドはマックス・ホマ（米国）、カルロス・オルティス（メキシコ）と同組で回る。

直前にロサンゼルスで約１０日間の合宿を敢行し、オーガスタに乗り込んだ。開幕前の６、７日と２０２１年大会覇者で東北福祉大先輩の松山英樹（ＬＥＸＵＳ）と練習ラウンドをともにし、コース攻略へのヒントを目で学んだ。

オーガスタは、うねりのきつい高速グリーンとして知られる。昨年の国内ツアーで平均パット１位の片岡は開幕前に「ロングパットの距離感がすごく難しくて、グリーンも日に日に速くなっている。段や傾斜が強い中でしっかり２パットで上がれるかが大事。一日イーブンパーを目指す。決勝ラウンドに進めるように頑張って、残り２日でどれだけ上位に行けるか」と語っていた。