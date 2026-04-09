2026年本屋大賞、朝井リョウ『イン・ザ・メガチャーチ』が受賞

朝井リョウ『イン・ザ・メガチャーチ』（日本経済新聞出版／2025年6月5日刊）が「2026年本屋大賞」を受賞した。

【写真】朝井リョウ『イン・ザ・メガチャーチ』書影

本作は世代や立場の異なる3人が語り手の文芸作品。ファンダム経済を舞台に「今の時代、人を動かすものは何なのか」に迫る。

あるアイドルグループの運営に参画することになった、家族と離れて暮らす男。内向的で繊細な気質ゆえ積み重なる心労を癒やしたい大学生。仲間と楽しく舞台俳優を応援していたが、とある報道で状況が一変する女。ファンダム経済を仕掛ける側、のめり込む側、かつてのめり込んでいた側ーー世代も立場も異なる３つの視点から、人の心を動かす“物語”の功罪を炙り出す。「神がいないこの国で人を操るには、“物語”を使うのが一番いいんですよ」。

発売直後から、各メディアやSNSでも取り上げられるなど大きな話題になった本書。第9回「未来屋小説大賞」や第2回「あの本、読みました？大賞」を受賞し、現在17刷47万部を突破している。

また本書は書籍の帯についているQRコードを読み込むと、本作が完成するまでの様子を収めた、朝井リョウ自身が撮影したビハインド動画を閲覧できる仕様となっている。

■朝井リョウ受賞インタビュー（一部） 読み手としては、自分の読書好きを決定づけてくれた『一瞬の風になれ』（佐藤多佳子著、講談社、2007年受賞）と出会わせてくれた賞なので、やはり特別な感慨があります。書き手としては、普段からお世話になっている書店という場所から生まれたお祭りといいますか、小説家としての喜びと日頃現場に立ってくださっている方々への恩返しを同時に達成し得る稀有な賞だと思っています。今回の受賞で少しでも書店文化の盛り上がりに寄与できたら嬉しいです。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）