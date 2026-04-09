ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来（24）と木原龍一（33）。彼らの“最新の動向”を示すある人物の投稿が、ファンの間で話題となっている。

【写真】デザイナーが公開、“りくりゅう”の美しすぎる最新衣装

「理想の男性すぎる」木原の気遣いに絶賛の嵐

インスタグラムでりくりゅうとの3ショットを公開したのは、彼らの衣装を担当するデザイナーのマシュー・キャロン氏。同氏のブランド『Feeling』の公式アカウントで、新衣装に身を包んだ2人の姿がお披露目されたのだ。この衣装は、4月3日に開幕したアイスショー『スターズ・オン・アイス』で着用しているもの。

マシュー氏は、3月中旬にも《五輪チャンピオンのリク・ミウラとリュウイチ・キハラが、今朝アトリエに遊びに来てくれた。そして……早くも新しいプロジェクトが進行している》と伝えていた。

りくりゅうの新プロジェクトに対して、ファンからは「とても洗練された素敵な衣装ですねー!!」「いつも素晴らしい衣装感謝です」「マシューさんがインスタで言ってた進行中のプロジェクトはこれのことだったのかな？ 色々なお衣装のりくりゅうが見たいから嬉しい」など、喜びの声が。

五輪閉幕後も注目を集め続ける2人だが、イベントなどの出演が続く中で話題となっているのが、木原の“気遣い”だ。

「4月2日、三浦さんと木原さんはゲームソフト『桃太郎電鉄2〜あなたの町もきっとある〜』のイベントに登壇し、ゲームをプレイしてPRを行いました。2人は試合前に、同ゲームで遊ぶのをリラックス法のひとつとしていたこともあり、販売元の『コナミ』は累計出荷本数100万本突破を記念し、りくりゅうと契約を結んでいます。イベントでは短期決戦のモードで2人が勝負し、木原さんが圧勝しましたが、“試合前に、僕は絶対に勝ってはいけないというルールがある”と告白。なんでも、競技前には三浦さんのモチベーションを保つために手加減しているとのことです」（スポーツ紙記者）

なんとも紳士的な木原の配慮。また、インタビュー時には真っ先に三浦の元へ向かい、背の高い椅子を押さえ、彼女が座るのをフォローする場面も。椅子から降りる際にも、三浦の手を握る優しさを見せた。

木原の気遣いに対して、世間からは「木原選手は生粋のジェントルマンだね」「木原くんの優しさが尊すぎる」「木原龍一さんは、結婚相手としても理想の夫になるんじゃないかな」「なにこの“理想の彼氏パッケージ”みたいな完成度」「木原龍一メロすぎ 理想の男性すぎる」など、絶賛の声が集まっている。

年下パートナーに“手加減”する大人の余裕たっぷりの包容力に加えて、細かな動作にも優しさが溢れている木原。スケートの演技も人柄も一流な彼に、女性が惹きつけられるのも納得だ。