「ステンレスボトル30YEARS」473ml 4600円

ミルクボトルのようなかわいらしい形状のステンレスボトルは、ナチュラルなアイボリーのボディに日本上陸当時のロゴをあしらったシンプルなデザイン。真空二重構造ステンレスで保温・保冷性もバッチリです♪

「リサイクルステンレスタンブラー30YEARS」473ml 4800円

ペーパーカップをイメージした形状のステンレスタンブラーは、本体にリサイクルステンレスを約80％使用。シンプルなデザインながらも、当時のロゴとアイボリー＆グリーンの組み合わせが「これぞスターバックス！」と思わせてくれる、ファンにはたまらないアイテムです。

「マグ30YEARS」355ml 2000円

少し懐かしくレトロな雰囲気を感じるマグは、当時のロゴをデザインしたシンプルさがGOOD。背面にはIDボックスと手書き風メッセージ「Have a good day!」の文字、そして30周年のマークが！ 今しか手に入れられない売り切れ必至の人気アイテムは見逃せません！

「キャニスター30YEARS」3600円

どんなお部屋にも馴染むシンプルなデザインのキャニスターは、ひとつは持っていたいアイテム。コーヒー豆が約120〜130g程度入るサイズ感です。自宅用にはもちろん、コーヒー好きな方へのプレゼントにもおすすめ♪



「リユーザブルカップ30YEARS」473ml 550円

日本上陸当時のロゴがデザインされたリユーザブルカップは、グリーンのフタがアクセントに。スターバックスらしさを感じるファン必見のアイテム！

「リユーザブルカップ専用ドリンクホールキャップベアリスタサイレン」 セット価格 1200円

※「リユーザブルカップ 30YEARS」とセットでの販売

「リユーザブルカップ30YEARS」とセットでのみ購入できる、ベアリスタのドリンクホールキャップ。30周年を記念し、サイレンに扮しためちゃかわいいベアリスタが登場！ これさえあれば、リユーザブルカップを持ち歩く時に中身がこぼれる心配もなくなり、コーヒータイムを楽しく彩ってくれますよ♪



新生活の贈り物や母の日ギフトにも♪ ギフトボックス入りアイテム

「スターバックス コーヒースターターセット パイクプレイス® ロースト」4200円

耐熱アロマグラスマグ、ペーパーフィルター不要のステンレスストレーナー、パイクプレイス® ロースト（100g／粉 10杯分）がセットになった「スターバックス コーヒースターターセット」は、コーヒー好きな方へのギフトにおすすめ！ これがあれば自宅でおいしいコーヒーを簡単にいれられますよ♪

「ギフトボックス入りリサイクルステンレスミニボトルマットピンクベージュ」355ml 5200円

リサイクルステンレスを90％以上使用した、シンプルなデザインのステンレスボトル。淡いピンクが春らしくてかわいいデザイン。ボックス入りなので、母の日をはじめとしたギフトにおすすめ。

「ギフトボックス入りロゴマグピンクベージュゴールドリム」355ml 2600円

店内利用で使われているマグと同じ形状のデザインで、淡いピンクベージュに映えるエッジ部分のピンクゴールドがデザインのアクセントに。贈り物にはもちろん、自宅用としても手に入れたいアイテムです。

「ギフトボックス入り耐熱グラスロゴマグピンクベージュ」355ml 3300円

形状は同じでも、陶器のマグとはまた印象がガラリと変わる耐熱グラスマグ。新生活を始めた方へのギフトとしても、母の日の贈り物にも、自宅でおしゃれにコーヒータイムを楽しみたい人にもおすすめ！



【オンラインストア限定】 「スターバックス30YEARSボックス」9850円

スターバックス日本上陸30周年を記念して、スターバックスオンラインストア限定でカフェエプロン、コールドカップグラス、コースター、ミニカップギフトがセットになった特別な商品が登場！ すべてのアイテムにスターバックスが日本に誕生した当時のロゴと、30周年のマークがデザインされています。

（左上）「カフェエプロン30YEARS」 （左下）「コールドカップグラス30YEARS414ml」

（右上）「シリコーンコースター30YEARS」

（右下）「スターバックスミニカップギフト30YEARS（ドリンクチケット付）」

【ドリンク引き換え有効期間】2026年4月8日（水）〜2026年10月4日（日）

【ドリンク交換チケット】 700円（店内利用）、687円（持ち帰り）までのドリンクと交換可能

・「カフェエプロン30YEARS」

エプロン本体はナチュラルな印象のアイボリーで、コーヒーを思わせるブラウンの紐がアクセントに。ポケットからはかわいらしいベアリスタがペーパーカップを持って顔を覗かせています♪

・「コールドカップグラス30YEARS414ml」※冷たいドリンク専用

正面には当時のロゴをあしらい、背面にはエプロン同様ベアリスタが顔を覗かせる特別なデザイン。

・「シリコーンコースター30YEARS」

グリーンエプロンを身につけたかわいらしいベアリスタが印象的なコースターは、コールドカップグラスと組み合わせて使うのもおすすめ！

・「スターバックスミニカップギフト30YEARS」

ドリンクチケットとメッセージが書けるスリーブがついたカップ型のメッセージギフトです。ナチュラルテイストの麻風巾着もセットになっています♪



「ビバレッジカードベアリスタ（ドリンクチケット付）」750円

【ドリンク引き換え有効期間】2026年4月8日（水）〜2026年10月4日（日）

【ドリンク交換チケット】 700円（店内利用）、687円（持ち帰り）までのドリンクと交換可能

ペーパーカップから覗くベアリスタの姿がかわいいメッセージカード。相手やシーンを選ばず贈ることができるスターバックスらしいデザインが◎。

「ベアリスタメッセージギフト（ドリンクチケット付）」1650円

【ドリンク引き換え有効期間】2026年4月8日（水）〜2026年10月4日（日）

【ドリンク交換チケット】 700円（店内利用）、687円（持ち帰り）までのドリンクと交換可能

ベアリスタの両手にはマグネットがついていて、ドリンクチケットが付いたメッセージカードをはさむことができます。ベアリスタのマスコットにはループがついているので、ボールチェーンなどを通せばチャームとしても楽しめますよ♪

「ビバレッジカードフラワー（ドリンクチケット付）」750円

【ドリンク引き換え有効期間】2026年4月8日（水）〜2026年10月4日（日）

【ドリンク交換チケット】 700円（店内利用）、687円（持ち帰り）までのドリンクと交換可能

花束をイメージした華やかなデザインが、母の日のギフトにもおすすめ♪ 花束のカード部分はカップ型のスタンドに挿して飾ることもできます。

「スターバックスミニカップギフトフラワー（ドリンクチケット付）」1150円

【ドリンク引き換え有効期間】2026年4月8日（水）〜2026年10月4日（日）

【ドリンク交換チケット】 700円（店内利用）、687円（持ち帰り）までのドリンクと交換可能

ドリンクチケットとメッセージが書けるスリーブがついたカップ型のメッセージギフト。母の日にもぴったりな、やさしい花柄とピンクのデザインがギフトシーンを盛り上げてくれます♪

（左から）「ビバレッジギフトミニカード For You / Happy Birthday / Thank you」（ドリンクチケット付）各550円

【ドリンク引き換え有効期間】2026年4月8日（水）〜2026年10月4日（日）

【ドリンク交換チケット】 500円（店内利用）、491円（持ち帰り）までのドリンクと交換可能

シーンに合わせて使える、ドリンクチケット付のメッセージミニカード。メッセージにドリンクを添えて贈るシンプルなプチギフトとしてはもちろん、他のギフトにプラスして贈るのもおすすめです。



日本上陸から30周年という節目を迎えるスターバックスのアニバーサリーアイテムはいかがでしたか？ 長く愛されてきたスターバックスの歩みを感じられるコレクションは、どれも魅力的ですよね♪

お気に入りを見つけて、一緒に30周年をお祝いしましょう！



■30周年アニバーサリーグッズ

販売期間：2026年4月8日（水）〜 ※在庫がなくなり次第終了

販売場所：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）、およびオンラインストア

※一部オンラインショップ限定商品あり

スターバックスオンラインストア

https://www.starbucks.co.jp/onlinestore/



Text：うえのまきこ



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