【スタバ・新作】日本上陸30周年アニバーサリーアイテムが登場！ 当時のロゴを使用したステンレスボトルやタンブラーも
日本上陸当時のロゴを使用した日常使いにぴったりなアイテム！
ミルクボトルのようなかわいらしい形状のステンレスボトルは、ナチュラルなアイボリーのボディに日本上陸当時のロゴをあしらったシンプルなデザイン。真空二重構造ステンレスで保温・保冷性もバッチリです♪
ペーパーカップをイメージした形状のステンレスタンブラーは、本体にリサイクルステンレスを約80％使用。シンプルなデザインながらも、当時のロゴとアイボリー＆グリーンの組み合わせが「これぞスターバックス！」と思わせてくれる、ファンにはたまらないアイテムです。
少し懐かしくレトロな雰囲気を感じるマグは、当時のロゴをデザインしたシンプルさがGOOD。背面にはIDボックスと手書き風メッセージ「Have a good day!」の文字、そして30周年のマークが！ 今しか手に入れられない売り切れ必至の人気アイテムは見逃せません！
どんなお部屋にも馴染むシンプルなデザインのキャニスターは、ひとつは持っていたいアイテム。コーヒー豆が約120〜130g程度入るサイズ感です。自宅用にはもちろん、コーヒー好きな方へのプレゼントにもおすすめ♪
シンプルなデザインにベアリスタが映える！ リユーザブルカップ＆ドリンクホールキャップ
日本上陸当時のロゴがデザインされたリユーザブルカップは、グリーンのフタがアクセントに。スターバックスらしさを感じるファン必見のアイテム！
「リユーザブルカップ30YEARS」とセットでのみ購入できる、ベアリスタのドリンクホールキャップ。30周年を記念し、サイレンに扮しためちゃかわいいベアリスタが登場！ これさえあれば、リユーザブルカップを持ち歩く時に中身がこぼれる心配もなくなり、コーヒータイムを楽しく彩ってくれますよ♪
新生活の贈り物や母の日ギフトにも♪ ギフトボックス入りアイテム
耐熱アロマグラスマグ、ペーパーフィルター不要のステンレスストレーナー、パイクプレイス® ロースト（100g／粉 10杯分）がセットになった「スターバックス コーヒースターターセット」は、コーヒー好きな方へのギフトにおすすめ！ これがあれば自宅でおいしいコーヒーを簡単にいれられますよ♪
リサイクルステンレスを90％以上使用した、シンプルなデザインのステンレスボトル。淡いピンクが春らしくてかわいいデザイン。ボックス入りなので、母の日をはじめとしたギフトにおすすめ。
店内利用で使われているマグと同じ形状のデザインで、淡いピンクベージュに映えるエッジ部分のピンクゴールドがデザインのアクセントに。贈り物にはもちろん、自宅用としても手に入れたいアイテムです。
形状は同じでも、陶器のマグとはまた印象がガラリと変わる耐熱グラスマグ。新生活を始めた方へのギフトとしても、母の日の贈り物にも、自宅でおしゃれにコーヒータイムを楽しみたい人にもおすすめ！
ファン必見！ 「スターバックス30YEARSボックス」
スターバックス日本上陸30周年を記念して、スターバックスオンラインストア限定でカフェエプロン、コールドカップグラス、コースター、ミニカップギフトがセットになった特別な商品が登場！ すべてのアイテムにスターバックスが日本に誕生した当時のロゴと、30周年のマークがデザインされています。
・「カフェエプロン30YEARS」
エプロン本体はナチュラルな印象のアイボリーで、コーヒーを思わせるブラウンの紐がアクセントに。ポケットからはかわいらしいベアリスタがペーパーカップを持って顔を覗かせています♪
・「コールドカップグラス30YEARS414ml」※冷たいドリンク専用
正面には当時のロゴをあしらい、背面にはエプロン同様ベアリスタが顔を覗かせる特別なデザイン。
・「シリコーンコースター30YEARS」
グリーンエプロンを身につけたかわいらしいベアリスタが印象的なコースターは、コールドカップグラスと組み合わせて使うのもおすすめ！
・「スターバックスミニカップギフト30YEARS」
ドリンクチケットとメッセージが書けるスリーブがついたカップ型のメッセージギフトです。ナチュラルテイストの麻風巾着もセットになっています♪
気持ちを伝える、おすすめのメッセージギフト！
ペーパーカップから覗くベアリスタの姿がかわいいメッセージカード。相手やシーンを選ばず贈ることができるスターバックスらしいデザインが◎。
ベアリスタの両手にはマグネットがついていて、ドリンクチケットが付いたメッセージカードをはさむことができます。ベアリスタのマスコットにはループがついているので、ボールチェーンなどを通せばチャームとしても楽しめますよ♪
花束をイメージした華やかなデザインが、母の日のギフトにもおすすめ♪ 花束のカード部分はカップ型のスタンドに挿して飾ることもできます。
ドリンクチケットとメッセージが書けるスリーブがついたカップ型のメッセージギフト。母の日にもぴったりな、やさしい花柄とピンクのデザインがギフトシーンを盛り上げてくれます♪
シーンに合わせて使える、ドリンクチケット付のメッセージミニカード。メッセージにドリンクを添えて贈るシンプルなプチギフトとしてはもちろん、他のギフトにプラスして贈るのもおすすめです。
日本上陸から30周年という節目を迎えるスターバックスのアニバーサリーアイテムはいかがでしたか？ 長く愛されてきたスターバックスの歩みを感じられるコレクションは、どれも魅力的ですよね♪
お気に入りを見つけて、一緒に30周年をお祝いしましょう！
■30周年アニバーサリーグッズ
販売期間：2026年4月8日（水）〜 ※在庫がなくなり次第終了
販売場所：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）、およびオンラインストア
※一部オンラインショップ限定商品あり
スターバックスオンラインストア
https://www.starbucks.co.jp/onlinestore/
Text：うえのまきこ
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