yoshikittyが12年連続ノミネート 『2026年サンリオキャラクター大賞』投票がスタート
YOSHIKI×ハローキティのキャラクター・yoshikittyが12年連続で『2026年サンリオキャラクター大賞』にノミネートされた。きょう4月9日から
【写真】YOSHIKIが覚醒！首の手術後初のフルコンサートの模様
5月24日まで投票が実施される。
『サンリオキャラクター大賞』は、サンリオキャラクターの中から選ばれたキャラクターがエントリーし、全世界からの得票数によって順位が決定する毎年恒例の人気イベント。1986年にスタートし、今年は90キャラクターが参加する。2009年に誕生したyoshikittyは、日本国内にとどまらず海外でも高い人気を誇り、これまでに総合3位を記録。過去の海外順位ではタイやドイツで1位、イタリアやフランスで2位を獲得するなど、グローバルに支持を広げてきた。
きょう9日午後8時30分から、ニコニコチャンネル（日本）およびYouTubeチャンネル メンバーシップ（日本含む全世界）にて配信される『YOSHIKI CHANNEL』で、特別番組「yoshikitty Special」の生配信が決定。2026年サンリオキャラクター大賞の投票開始にあわせた特別企画として実施され、yoshikittyが出演する。YOSHIKIも番組に生出演する予定となっている。
【写真】YOSHIKIが覚醒！首の手術後初のフルコンサートの模様
5月24日まで投票が実施される。
『サンリオキャラクター大賞』は、サンリオキャラクターの中から選ばれたキャラクターがエントリーし、全世界からの得票数によって順位が決定する毎年恒例の人気イベント。1986年にスタートし、今年は90キャラクターが参加する。2009年に誕生したyoshikittyは、日本国内にとどまらず海外でも高い人気を誇り、これまでに総合3位を記録。過去の海外順位ではタイやドイツで1位、イタリアやフランスで2位を獲得するなど、グローバルに支持を広げてきた。