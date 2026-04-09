母の退院後、上司に「1万円」もらいました。「気持ちだからお返しはいらない」とのことですが、母は「半額返さなきゃ」とのこと。もらいっぱなしは“失礼になる”でしょうか？

入退院のときに贈られるお金の種類とは？

入院や退院のときに贈られるお金で代表的なものに、見舞金、快気祝い、退院祝いの3つがあります。



・見舞金：治療や療養の負担を気遣う意味合いがあり、親族や知人などの周囲の人から入院している本人やその家族へ渡されます。

・快気祝い：見舞いをしてくれた人へのお礼にあたるもので、病気やけがから回復した本人が周囲の人へ渡します。

・退院祝い：無事の回復を祝う気持ちとして渡すもので、周囲の人から入院していた本人へ退院後に渡します。

このうち、快気祝いは、見舞金として受け取ったお金に対して、半額から3分の1程度の品物を返す、いわゆる半返しが一般的とされています。こうした慣習を知っていると、退院祝いにも半額返したほうがよいのでは、と考えるかもしれません。

しかし、半返しの考え方は、あくまでも見舞金へのお礼として贈る快気祝いに由来するものです。退院祝いに必ず当てはまるわけではありません。



今回のケースは半額返ししなくても問題ない？

今回のケースは、入院していた母親が退院したことを上司が祝って、家族に贈ったものであり、退院祝いに近いものと考えられます。また、母親の見舞いや入院対応で忙しかった本人に対する気遣いの意味合いも強いと考えられます。

このような場合、必ず半額返しをしなければ失礼にあたる、という明確なルールはありません。むしろ、形式的に半額に相当する金額をきっちり返すことで、かえって上司に気を遣わせてしまう可能性もあります。

基本的には、口頭で丁寧にお礼を伝え、退院後の母親の様子を報告するだけでも十分です。どうしても形にしたい場合は、1000円から2000円程度の菓子折りなどを、お返しと強調せずに渡すと印象が良いと考えられます。

今回のようなケースでは、半額相当のお返しを用意しなくてもマナー違反にはなりませんので、上司の気持ちをありがたく受け取る対応が無難といえるでしょう。



感謝の気持ちを相手に伝えよう

入院や退院のときには、親族や知人との間で見舞金、快気祝い、退院祝いなど、目的の異なるお金のやり取りがあります。そのうち、半返しが一般的とされるのは、見舞金へのお礼として贈る快気祝いのケースです。

一方、退院祝いは必ず半額返しをするという決まりはなく、今回のように家族が職場で受け取ったケースでは、形式的な半額返しは必須とはいえません。

まずは丁寧なお礼と近況報告を行い、そのうえで必要に応じて軽い品を添える程度で十分と考えられます。金額の帳尻を合わせることではなく、感謝の気持ちを自然に伝えることを大切にしましょう。

執筆者 : 東雲悠太

FP2級、日商簿記3級、管理栄養士