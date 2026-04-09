B級フード研究家のノジーマこと野島慎一郎です。

僕の地元・東京都清瀬市には「やきとりさんきゅう」という店があって、そこはやきとりが1本39円という嘘みたいな価格で販売しているんですよね。しかも、たまにやきとり無料とかいう意味不明なイベントも開催したりしていて。

先日、その「やきとりさんきゅう」系列の牛タン屋が東京・十条にオープンするという情報を入手しました。やきとり1本39円で売ってる店の系列店だなんて、絶対にヤバいでしょ！ もちろんいい意味で！

牛タンが500円で食べ放題「牛たん たんと」

というわけで早速行ってきましたよ。JR十条駅から徒歩3分くらいの場所にできた「大衆焼肉居酒屋 牛たん たんと 十条店」（東京都北区十条仲原1-2-4 日本堂ビル2階）へ！

その入口にババーンと掲げられていたのは……

＼＼ 薄切り牛たん 毎日食べ放題 500円！！ ／／

さすが「やきとりさんきゅう」の系列店。完全に狂ってやがる……。このご時世、そのへんの安価な焼肉屋でも500円じゃ牛タンなんて一皿も食べられないですよ。なんだったら牛タンじゃなくて豚タンでやりくりしてる店だって多いってのに……！

ホルモン食べ放題も酒も安い！

そのまま店内に入ってみると、なにやら牛タン食べ放題のほかにホルモンの食べ放題なんかもやっていることが判明しました。

その金額は880円。本来は和牛カルビとロースの食べ放題もあり、この日は肉の全種食べ放題を1000円で提供していました。どういう料金設定なんだろう……。

ひとまずこの日はベーシックなプランを楽しんでみたかったので、フードは牛タン食べ放題500円から始めてみることにしました。ちなみに牛タン食べ放題は毎日開催ですが時間は90分制、17時から22時までの開催となっているようです。

そしてアルコールは980円でスタンダードプランが飲み放題。生ビールが飲めるプレミアムプランだとプラス200円になります。

フードが安い分、お酒で利益を回収するスタイルかと思いきや、酒も安いじゃねえか……。値段を見て迷わず飲み放題もつけてしまいました。

しかもだ……！

メニューをよく見ると、レモンサワーとジムビームハイボールはなんと単品190円！

5杯以下で済ませるんだったら単品のほうが安かったとは。飲むことを主たる目的とせず、牛タンをガッツリ食べて酒は1杯だけでいいやって方は690円で済んでしまうのか……！？

さすがにそんなに激安で済ませられるはずがないだろと思ってメニューを確認すると、別途お通し代で400円かかるということがわかりました。逆に安心しましたよ。まさかお通し代がかかってホッとすることがあるなんてなあ……。

薄切り牛タンを食べてみた →そんなに薄くもないし十分すぎるウマさ！

ひとまず飲み放題のレモンサワーを注文し、お通しのメンマをつまみにチビチビとスタート。すると、ついに食べ放題の牛タンも運ばれてきました。

……ハァッ？？

この牛タンが500円で食べ放題……！？

薄切りっていうからさすがにペラペラのが出てくるかと思いきや全然厚みもあるし、普通にウマそうなんですけど……！？！？

そのまま卓上のコンロで焼いて食べてみましたが、これはしっかり期待値を超えてくるウマさ！

正直、牛タンが500円で食べ放題なんだから、味の期待値はそこまで高くはありませんでした。でも肉質は全然硬くないし、厚みがあって食べごたえもあるし、下味も手堅く美味しい。一皿の量も多いし、これが食べ放題じゃなくて1皿500円と言われても相当満足できるレベルなんですけど……！？

さすがに味に飽きて追加オーダーしたくなる

満足度十分な牛タンの食べ放題に飲み放題もついてまさに天国……なんですが、中盤戦に差し掛かってくるとちょっとだけ問題が出てきました。人間はなんて贅沢な生き物なのでしょう、牛タンだけだとちょっと飽きがきてしまうのです。

そんなときに卓上の調味料で味変などをしていけると延命できるんですが、用意されているのは塩とレモンのストロングスタイル。思わず追加オーダーをしたくなる仕組みになっているのです。

ここでサイドメニューをチェックしてみると、無難なおつまみが300円〜400円でいろいろ用意されていました。牛タン食べ放題500円と比べるとさすがに割高！ 別にそのへんの居酒屋と同じくらいの価格帯なのに。

あと、牛タン用のトッピングとしてわさびや塩ダレが200円で用意されていました。なるほどなあ……ここに課金ポイントがあったか！

ほかにもA4ランクの和牛などの単品メニューもあり、追加メニューで利益を上げていくスタイルなんだろうと解釈しました。いいと思います。利益を上げないと店は潰れちゃいますから。

全力で安く済ませたい人は牛タン食べ放題とドリンク単品で攻めればいいし、気に入って気分がよくなった人はじゃんじゃん追加オーダーすればいい！

ってことでわたくしは途中から飲み放題をプレミアムプランに切り替え、おつまみにキムチを迎えて牛タンを4〜5皿ほどいただきました。

会計は税込2706円。そのまま安価で突っ走ってもよかったけど、ちょっと追加しないと申し訳ないと思うくらいに満足しましたよ。エンターテイメント性もあって実に楽しい時間でした。

「牛たん たんと」、おすすめです。みなさんも機会があればぜひ！

店舗情報

大衆焼肉居酒屋 牛たん たんと 十条店

東京都北区十条仲原1-2-4 日本堂ビル 2階

(執筆者: ノジーマ)