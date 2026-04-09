ワンコがソファーの下でくつろいでいる光景は、ホラー映画のワンシーンのようで…？ワンコのまさかの表情に爆笑する人が続出し、投稿は記事執筆時点で21万4000回を超えて表示され、1万7000件のいいねが寄せられています。

【写真：『犬を覗く時、犬もまた覗いている』ソファーの下でくつろぐワンコ→まるでホラー映画のような『表情』】

まるでホラー映画…！？

Xアカウント「pontaunita」に投稿されたのは、「犬を覗く時、犬もまたこちらを覗いている」という一文と、柴犬の「うに太」くんの写真。この日、うに太くんはソファーの下でくつろいでいました。飼い主さんがそっと様子を覗いてみたら、狭い隙間の中でゴロンと横になっているうに太くんのお顔が見えたそう。

きっと可愛いお顔で寝ているのだろう…と思いきや、なんとうに太くんは薄目を開けて微笑みながら、飼い主さんの方をじっと見つめていたとか。「ふふふ…いつもあなたを見ていますよ」と言わんばかりの表情は、まるでホラー映画のキャラクターのよう！ちょっぴり怖くて面白すぎて、思わず笑ってしまいます。

その後はソファーの下で爆睡

うに太くんはソファーの下から飼い主さんを監視し続けるつもりなのかと思いきや、あっさりお目目を閉じて眠ってしまったそう。切り替えが早いところも気持ち良さそうに寝ている姿も、たまらなく愛おしいうに太くんなのでした。

この投稿には「薄目で笑ってる…ｗ」「it 犬はそこにいる…」「やる気ゼロの目が最高すぎる」「かわいい！」「目が合っちゃって癒されます」といったコメントが寄せられています。

お兄ちゃん犬との日常

うに太くんには「ぽん太」くんというお兄ちゃん犬がいて、2匹は一緒に遊んだり日向ぼっこをしたりおでかけしたりしながら、楽しく暮らしているそうです。あまりにも仲良くなりすぎて、ぴとっとくっついていることが多いという2匹。これからも可愛くて尊い姿を見せて、たくさんの人に笑顔と癒しを届けてくれることでしょう。

写真・動画提供：Xアカウント「pontaunita」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。