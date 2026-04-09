働かなくても儲けを出す方法はないのか。ライターの栗下直也さんは「パナソニック創業者の松下幸之助は、『経営の神様』と称えられる一方、実は病弱な体質から生まれた『戦略的サボり』の達人でもあった」という――。

※本稿は、栗下直也『脱力偉人伝――人生サボるが勝ち』（亜紀書房）の一部を再編集したものです。

写真＝iStock.com／mapo ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／mapo

■頑張りたくても頑張れない人の道筋

小学生の頃、体育をほとんど見学している同級生がいた。運動がキライなわけでも、親御さんに特別な思想があるわけでもなさそうだった。

もちろん、体操着を忘れ続けたわけでもない。今でも、なんの理由で見学していたかわからないが、冬になるとよく風邪で学校を休んでいたので病弱だったのだろう。

当時、僕らの遊びといえば野球だった。彼は西武ライオンズが好きで「カリブの怪人」と呼ばれたオレステス・デストラーデのバッティングフォームを真似ていたが、実際にバットを振ることはなかった。

野球といっても公園でカラーボールとプラスチックのバットで遊ぶようなレベルだ。それでも彼は参加しない。代わりに審判をやったり、スコアをつけたり、「そこはバントだろ！」と監督気取りで指示を出したりしていた。

ある時、担任の先生がみんなの前で彼を「体は弱いけど、クラスで一番野球に詳しいよね」と褒めた。確かにそうだった。彼は実際にプレーしない分、テレビで試合を見まくり、選手の打率や防御率を全部暗記していた。動けないからこそ、違う形で野球を極めていた。

世の中には頑張りたくても頑張れない人がいる。だが、そういう人ほど、普通とは違う道を見つけるのがうまい。サボりたくないのにサボらざるをえない状況を、むしろ武器に変えてしまう。

■「サボること」に価値を見出した経営の神様

そんな逆転の発想は、実は偉人の世界でも同じだ。いや、むしろ偉人の中には、その「サボらざるをえない」状況を「サボることの価値」に転換した者すらいる。

松下幸之助といえば、パナソニック（旧松下電器産業）を一代で築き上げた「経営の神様」として知られる。

写真提供＝共同通信社 パナソニックを一代で築き上げた経営の神様・松下幸之助。大阪府第7回「なにわ賞」受賞、勲一等受章＝1972（昭和47）年1月7日撮影 - 写真提供＝共同通信社

その影響力はいまだに大きく、1968（昭和43）年に刊行された著書『道を開く』（PHP研究所）は21世紀になっても毎年のように重版され、発行部数は累計570万部を超える。

このロングセラーにはいくつも理由はあるだろうが、まず内容が平易で誰でも読め、書いていることに思わずうなずかされるところが大きい。「人間同士の礼を失わない」「人生観と信念を持って人生を生きる」。何も特別なことはいっていないのだが、松下幸之助にいわれると「やっぱり、人生とはそういうものなんだね」と、納得してしまう。いつの時代も何をいうかではなく誰がいうかが重要なのだ。

■病弱だから生み出せた「サボる技術」

「自分は宇宙に生かされていると感謝する」なんてちょっとスピリチュアルなスパイスがきいた言葉ですら、幸之助にいわれると納得させられる自分がいる。

「そう、コスモのパワーが私たちを生かしてくれるんだ！」と明日から水素水をガブガブ飲んでもおかしくない。

つまり、松下幸之助とは「何をいってもありがたい御託宣に聞こえる神様」みたいな存在といっても言い過ぎではないのだが、興味深いのは、この神様、めちゃくちゃサボりたがりでもあった。

幸之助が「経営の神様」の地位を築けたのも、実は病弱だから生み出せた「意識的にサボる技術」と無縁ではなかった。体が動かないことと、戦略的に動かないことは違うが、幸之助は、前者から後者の価値を見出したのである。

■19歳で吐血し、死を覚悟する

1894（明治27）年、幸之助は和歌山県の農家の末っ子として生まれる。「貧しい農家の生まれで苦労を重ねた」と生い立ちが語られがちだが、これはちょっと違う。生家は小地主で父親は村会議員も務めていた。

偉人の伝記によくある極貧家庭ではなかったが、父親には欠点があった。山っ気が強かったのだ。一攫千金を狙い、米相場で勝負に挑むが大失敗し、家を手放し、夜逃げ同然に一家でトンズラする。

写真＝iStock.com／Muralinath ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Muralinath

そこで家族で下駄屋を始めるが、うまくいかない。食うのにも困り、幸之助は9歳で小学校を中退し、大阪の火鉢店に丁稚奉公に出る。朝から晩まで働き詰めの日々が続く。その後、自転車店、大阪電灯株式会社（現関西電力）へと職を変える。

一所懸命に働き、仕事ぶりは評価されていたが、いかんせん学がない。今以上に会社で出世するには学歴の壁は高かった。「あまり出世できないだろうな」と思っていると、血を吐く。19歳だった。すでに父母、兄弟が相次いで結核で亡くなっており、死を覚悟する。

■会社を辞め、お汁粉屋を始める計画

「もうおしまいだ」と医者に行くと診断は肺尖カタル。結核ではなかったが予断を許さない。医者からは「実家に帰って養生しろ」といわれたが、戻る実家なんてない。

当時は、社会保険もない時代だ。働かないと食えない。でも、働けない。3日行っては1日休み、1週間行っては2日休み、騙し騙しの状態で勤務を続ける。1年くらい経つと小康を得たが全快には至らない。

「こんな状態ではいつまでも会社勤めを続けられない」と考えるようになる。いつ、また体調が悪化するかわからない。会社に勤めないで自分で事業をすれば、自分のペースで働ける――いや、もっと正直にいえば好きなときに休める。

22歳のとき独立を決意する。幸之助には壮大なビジネスプランがあったわけではない。会社にいても未来がない、それならば独立しよう。

だから、最初はお汁粉屋を始めようとしていた。単にお汁粉が好きで、「一日中お汁粉を作って、疲れたら店を閉めて、気が向いたら開けるくらいの商売がいいな」とでも思っていたのだろう。

ガツガツ働く気はさらさらなかった。結果的に妻がお汁粉屋の開業を嫌がったので、24歳のときに電気器具の会社を立ち上げた。これが後のパナソニックになる。

あくまでも「体に無理せず、楽して稼ぎたい」が起業の動機であり、パナソニックの原点は「いかに効率よくサボるか」だった。

写真＝iStock.com／manbo-photo ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／manbo-photo

■サボり思考が革新的な経営システムを生んだ

創業からわずか数年後に幸之助は再び体調を大きく崩す。医者からは安静を命じられる。普通の経営者なら、ここで事業を諦めるか、規模を縮小するだろう。

ところが、幸之助は違った。「体が動かんのやったら、動かんでも儲かる仕組みを作ったらええ」。どこまでもポジティブだ。

この究極のサボり思考が、日本企業史上に残る革新的な経営システムを生み出す。事業部制の導入だ。

1933（昭和8）年、幸之助は事業部制を導入する。ラジオ部門、電池部門、配線器具部門など各事業部に大幅な権限を委譲し、それぞれが独立採算で運営する。

各事業部長は、まるで一つの会社の社長のように、仕入れから販売、人事まで幅広い権限を持つ。

幸之助が病床にあっても、いや、正確にいえば「今日は調子いいけど、あえて寝とこ」という日でも、各事業部長が自律的に判断し、事業を推進できる。「任せて任せず」――これが幸之助の経営哲学だった。仕事は部下に任せるが、完全に放任するのではなく、要所要所で確認し、指導する。体が弱くて常に現場にいられないからこそ生まれた、絶妙な管理手法だった。

■「自分が働かないほうが会社は成長する」

「衆知を集める」経営も早くから実践していた。自分一人の知恵には限界がある。ましてや病弱で動けない日が多い自分には、なおさらだ。だからこそ、社員一人ひとりの知恵を結集する必要があった。

新入社員でも意見をいえる提案制度を設け、現場の声を積極的に吸い上げた。これも見方を変えれば「自分で考えるのをサボって、みんなに考えてもらう」システムだ。

幸之助は1945（昭和20）年くらい（50歳の頃）までは寝たり起きたりしつつ経営に当たった。面白いのは、彼が「働けない」と「働かない」の境界線を曖昧にしていったところにある。

最初は病気で働けなかったが、次第に「自分ががむしゃらに働かないほうが会社は成長するのでは」と気づき、意識的にサボるようになる。

「今日は調子がいいけど、あえて寝とこ」――そんな日もあったに違いない。そしてその選択が、結果的に会社の成長を加速させた。

■日本で初めて「週休2日制」を導入

1965（昭和40）年に日本で初めて導入した週休2日制もその延長線上にある。高度経済成長期の真っただ中、誰もが24時間戦っていた時代に、あえて休みを増やす逆張りの決断を下した。

周囲からは「そんなことをしたら競争に負ける」「甘やかしすぎだ」と猛反対されたが、幸之助は譲らなかった。

「1日休養、1日教養」

週休2日の意義をこう表現した。土曜日は体を休め、日曜日は教養を高める。自分自身が病弱で休まざるを得なかった経験から、人間には適切な休息が必要だと身をもって知っていた。

写真＝iStock.com／jovan_epn ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／jovan_epn

何より、「みんなでサボれば怖くない」という真理を理解していたのだろう。実際、週休2日制導入後も業績は順調に伸び続けた。むしろ、優秀な人材が集まるようになり、社員のモチベーションも向上した。残業も減り、効率的な働き方が定着した。「サボることを制度化」したら、会社はもっと強くなったのだ。

■経営の神様は「サボりの神様」だった

幸之助は、自分の弱さを隠さなかった。成功の理由を問われると「学歴がなかったからや。家が貧しかったからや。体が弱かったからや」と必ず答えた。弱点があったからこそ、常識にとらわれない革新的な経営システムを構築できた。

そして何より、「できるだけ楽をしたい」という人間の本音に正直だったから、誰もが働きやすい会社を作れた。

興味深いエピソードがある。ある時、幹部社員が「社長、もっと体を大切にしてくだい」と心配すると、幸之助はこう答えたという。

「君らが心配することはない。わしが倒れても会社は回る。そういう仕組みを作ってきたんや。むしろ、わしがおらんでも回る会社こそ、本当に強い会社や。わしは毎日お汁粉でも食べとったらええねん」

――最後のお汁粉の一言は私の創作だが、きっと心の中では思っていたはずだ。

幸之助は94歳で亡くなる。結局、死を覚悟してから70年以上生きたことになる。

「サボりながら」長生きし、「サボりながら」巨大企業を築き上げた。それは、サボることを単なる怠惰ではなく、戦略的な選択として昇華させたといえるだろう。

■みんながサボっても大丈夫な組織を作れ

幸之助は二宮尊徳の「道徳なき経済は犯罪であり、経済なき道徳は寝言である」という教えを、生涯大切にした。そして、幸之助はそこに新たな真理を加えたのかもしれない。

栗下直也『脱力偉人伝――人生サボるが勝ち』（亜紀書房）

「休息なき労働は破綻であり、労働なき休息は堕落である」。働くことと休むことのバランス、そして何より「いかに上手にサボるか」こそが、持続可能な成功の秘訣なのだ。

働き方改革が叫ばれる今、大切なのは「自分がサボっても価値を生み出し続ける仕組み」があるかどうかだ。お汁粉屋になり損ねた男が残した最大の教訓は、「本気でサボりたいなら、まず本気で仕組みを作れ」ということだろう。

病弱な少年時代を過ごし、94歳まで生きた幸之助。きっと天国では「今日は調子いいけど、あえて寝とこ」と言いながら、雲の上でゴロゴロしているはずだ。「経営の神様」ではなく「サボりの神様」と呼ばれていたら嫌だけど。

----------

栗下 直也（くりした・なおや）

ライター

1980年東京都生まれ。2005年、横浜国立大学大学院博士前期課程修了。専門紙記者を経て、22年に独立。おもな著書に『人生で大切なことは泥酔に学んだ』（左右社）がある。

----------

（ライター 栗下 直也）