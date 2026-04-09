佐野勇斗（M!LK）＆山下美月、久々再会で“素のまま”本音トーク 初対面時の印象も明かす「コミュ力高い」「地に足ついている」

佐野勇斗（M!LK）＆山下美月、久々再会で“素のまま”本音トーク 初対面時の印象も明かす「コミュ力高い」「地に足ついている」