TikTokでバズリ中のモナキ、メジャーデビューイベントに2500人熱狂 Zeppツアーのサプライズ発表に涙
デビュー前からTikTokやSNSを中心に話題を呼んでいた純烈の弟分グループ・モナキが8日、デビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」をリリース。東京・池袋サンシャインシティ噴水広場にてメジャーデビューイベントを行った。
【動画】TikTokでバズリ中のモナキ、メジャーデビューイベントの模様
2階、3階まで見渡す限りを埋め尽くした約2500人のファンを前に、SNS総再生回数6億回を記録している「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」など計4曲を披露した。
カップリング曲「こんなもんじゃねぇ」を歌唱中にプロデューサーの純烈リーダー・酒井一圭も登場し、一緒に歌いながら合流すると、酒井からモナキのファンクラブが発足することと、8月にZeppツアーを開催することが発表された。
Zeppツアー開催はメンバーにもサプライズの発表となり、メンバーのケンケンとおヨネは涙を流して喜んだ。
取材時には、メンバーは「レコード大賞新人賞がほしいです！」と決意を語り、酒井は「純烈はメンバーチェンジや卒業がありましたけど、モナキのメンバーにもこの世界で食べられるように一本立ちしてほしいし、純烈はモナキのバーターで営業がほしいです（笑）。ミュージックステーションやCDTVライブ！ライブ！を目指してほしい！」と語った。
「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」のミュージックビデオも公開され、早くも多くのコメントで盛り上がりを見せている。
■モナキ Zeppツアー開催決定
8月18日（火）大阪・Zepp Namba
8月19日（水）愛知・Zepp Nagoya
8月24日（月）東京・Zepp Haneda
詳細は後日発表
【動画】TikTokでバズリ中のモナキ、メジャーデビューイベントの模様
2階、3階まで見渡す限りを埋め尽くした約2500人のファンを前に、SNS総再生回数6億回を記録している「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」など計4曲を披露した。
Zeppツアー開催はメンバーにもサプライズの発表となり、メンバーのケンケンとおヨネは涙を流して喜んだ。
取材時には、メンバーは「レコード大賞新人賞がほしいです！」と決意を語り、酒井は「純烈はメンバーチェンジや卒業がありましたけど、モナキのメンバーにもこの世界で食べられるように一本立ちしてほしいし、純烈はモナキのバーターで営業がほしいです（笑）。ミュージックステーションやCDTVライブ！ライブ！を目指してほしい！」と語った。
「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」のミュージックビデオも公開され、早くも多くのコメントで盛り上がりを見せている。
■モナキ Zeppツアー開催決定
8月18日（火）大阪・Zepp Namba
8月19日（水）愛知・Zepp Nagoya
8月24日（月）東京・Zepp Haneda
詳細は後日発表