田中美久、日中韓3カ国メイクで雰囲気ガラリ「別人級に雰囲気が変わって凄い」「オフ感から完成されたメイクまでのギャップに驚き」と反響
【モデルプレス＝2026/04/08】元HKT48で女優の田中美久が4月6日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。日本、中国、韓国それぞれ風のメイクを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】24歳元HKT「別人級に雰囲気が変わって凄い」日中韓3カ国メイクで雰囲気ガラリ
田中は「各国のメイクで皆どれが好み？」とつづり、写真を投稿。メガネに前髪をヘアピンで留めた姿から、前髪を下ろしふんわりと可愛らしい日本風、透明感のある素肌が際立つ韓国風、そしてより大人っぽいクールな美しさが引き立つ中国風の3パターンのメイクをした姿を公開している。
この投稿には「どの国のメイクも別人級に雰囲気が変わって凄い」「メガネ姿のオフ感から完成されたメイクまでのギャップに驚き」「こんなに変わるなんて」「メイク前も最高」「全部好みで選べません」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】24歳元HKT「別人級に雰囲気が変わって凄い」日中韓3カ国メイクで雰囲気ガラリ
◆田中美久、日中韓3カ国メイク披露
田中は「各国のメイクで皆どれが好み？」とつづり、写真を投稿。メガネに前髪をヘアピンで留めた姿から、前髪を下ろしふんわりと可愛らしい日本風、透明感のある素肌が際立つ韓国風、そしてより大人っぽいクールな美しさが引き立つ中国風の3パターンのメイクをした姿を公開している。
◆田中美久の投稿に反響
この投稿には「どの国のメイクも別人級に雰囲気が変わって凄い」「メガネ姿のオフ感から完成されたメイクまでのギャップに驚き」「こんなに変わるなんて」「メイク前も最高」「全部好みで選べません」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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