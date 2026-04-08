レクサス「“新”小さい高級車」に問い合わせ増加！

レクサスのラインナップにおいて、都会での取り回しの良さと上質さを兼ね備えたコンパクトクロスオーバー「UX300h」が、さらなる進化を遂げました。

2025年12月4日に一部改良が発表され、主に室内空間の質感向上と、機能性の充実が図られています。

【画像】超カッコいい！ これがレクサスの「小さい高級車」です！（30枚以上）

まず大きな変更点として、室内の雰囲気を自由に調整できる「インテリアイルミパッケージ」が新たに設定されました。これは64色のバリエーションから照明を選べるもので、好みに合わせた演出が可能です。

あわせて、フロントシートの足元やコンソールトレイにあるイルミネーションの輝度も高められており、夜間における車内の視認性が向上しています。

また、上位グレードの「version L」では、天井のカラーをソリスホワイトで統一する変更が行われました。これにより、室内全体がこれまで以上に明るく、開放感のある空間を実現しました。

外装については、新しいボディカラーとして「ホワイトノーヴァガラスフレーク」が追加され、選択肢がさらに広がっています。

そんな新たなUXについて都内のレクサス販売店では「内装の演出が強化されたことで、実際にクルマを見てみたいという問い合わせが増えています」といった声が上がっています。

また、以前から検討していた人が今回の改良を機に再び相談に訪れるケースがあるとい言い、室内環境の改善が幅広いユーザーの関心を集める要因となっていることが伺えます。

UXは2018年の登場以来、都会での扱いやすさを重視したクロスオーバーとして展開されてきました。

現行モデルは全長4495mm×全幅1840mm×全高1540mmという扱いやすいサイズ感で、レクサス特有のスピンドルグリルや一文字のリアランプを特徴とするデザインを採用しています。

インテリアには和紙調のオーナメントなど上質な素材が用いられ、操作性を重視したレイアウトとなっています。

パワートレインは、現在は2リッターハイブリッド車のみの設定となっており、2WDとAWDから選択可能。燃費（WLTCモード）はで最大26.3km／Lと優れた性能を実現しており、先進安全装備の「Lexus Safety System＋」も標準で備わっています。

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UXの価格（消費税込）は490万3000円から575万7000円です。