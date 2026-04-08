社民・福島党首「私の配慮が足りなかった」と謝罪　党首選後会見で敗れた大椿氏とラサール石井氏の発言制止で　大椿氏は“内幕”をSNS投稿

社民党の福島党首は8日、党首選挙開票後の会見で、敗れた大椿裕子元参院議員とラサール石井参院議員の発言を司会者が許さなかったことについて、「私の配慮が足りなかった」として謝罪した。

社民党の党首選挙には、福島氏、大椿氏、ラサール石井氏の3人が立候補し、6日に行われた決選投票の開票後の新党首会見には当選した福島氏に加え、大椿、ラサール石井の両氏も同席していた。

記者が大椿氏とラサール石井氏にもコメントを求めたものの、司会者が両氏の発言を許さず、大椿氏は抗議の声をあげたうえで会見中にもかかわらず憮然とした表情で会場から退出した。

福島氏は8日の会見で、「会見は当選者で行うという旨、私も通知をペーパーでももらっている。6日に当選したという連絡を受けて当選者として記者会見に臨んだ」としたうえで、「呼ばれていたのは当選者だけで、党首選挙実施本部が仕切って決定して行ったものだ」と説明しつつ、大椿氏とラサール石井氏に対し、「現場での私の配慮が足りなかった点があった。お詫びをする」と述べた。

一方、大椿氏は7日、「福島党首が選挙実施本部の粘り強い働きかけにも応じず、当選者単独での記者会見にこだわり続けた結果、私たちには発言の機会を与えない記者会見となった」と自身のSNSに投稿し、「なぜ福島さんが他の候補者と相談もなく、事前に会見のやり方を決められるのか」と疑問を呈した。

福島氏は会見で「実施本部が決めることであり尊重している。私が口を出す話ではない」などと大椿氏に反論した。