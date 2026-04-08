俺、けっこう本気なんだけど…。男性が本命にしか言わない「一言」
男性は本命の女性に対して、自分でも気づかないうちに特別な行動をとるものです。言葉や仕草に隠された「好き」のサインを見逃していませんか？そこで今回は、男性が本命にしか言わない「一言」を紹介します。
「〇〇さんと付き合える男性がうらやましい」
「〇〇さんと付き合える男性がうらやましい」というセリフを男性から言われたことはありませんか？これは、あなたへの恋心を遠回しに伝えようとする典型的なセリフ。「うらやましい」という言葉で自分の気持ちをほのめかしながら、同時に「彼氏いないよ」という返事を引き出そうとしているのです。
「なんでも相談してね」
「なんでも相談してね」というセリフも本命サインの１つです。男性は好きな女性から頼られることに喜びを感じる生き物。本命の女性の悩みを聞きたい、力になりたいという気持ちの表れであり、本命の女性との接点を増やしたい、関係を深めたいという願望が隠されています。
「ここ、一緒に行ってみない？」
「この映画、一緒に見に行かない？」「この店のランチ、美味しいらしいよ」など、具体的な誘いの言葉も本命サインの１つ。男性は本命の女性と２人きりの時間を過ごしたいものですし、自分が好きなものを本命の女性と共有したいとも思うものです。何気ない誘いに見えても、一緒に過ごす時間を大切にしたい、思い出を共有していきたいという気持ちの表れでしょう。
男性が発するセリフの裏には、伝えきれない気持ちがたくさん隠されています。今回紹介したようなサインに気づいたら、ぜひ男性の気持ちに応えてみてくださいね。
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