7日午後、神奈川県川崎市のJFEスチール東日本製鉄所で高さ30メートルほどあるクレーンの解体工事の足場が崩れ、男性作業員5人が転落する事故があり、このうち3人が死亡、1人の行方が分からなくなっています。

警察などによりますと、7日午後4時半ごろ、川崎区扇島にある「JFEスチール東日本製鉄所京浜地区」で、作業員の男性から「40メートル級の足場が崩れ、複数の人が落下した」などと119番通報がありました。

現場では、船の荷物を移動するクレーンを解体する作業が行われていて、作業していた10代から40代の男性5人が転落したということです。

クレーンの高さは地上30メートルほどだったとみられ、クレーンの先にあったおよそ500トンのおもりが落下し、その拍子で足場が崩落したということです。

転落した作業員のうち、4人が地上で発見され、うち3人が意識不明の重体で搬送されましたが、7日夜、3人の死亡が確認されました。

まだ1人の行方が分かっておらず、敷地に隣接した海に転落した可能性もあるということで、警察などが8日午前から捜索を再開するとともに、業務上過失致死傷の疑いも視野に現場の状況を詳しく調べています。

JFEスチールは「亡くなられた方には哀悼の意を表するとともに、被災された方にお見舞いを申し上げます」とコメントしています。