タレント・松本明子が７日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！春の３時間ＳＰ」に出演。共演した長男・平井龍聖さんから彼女の存在を初めて明かされた。

結婚の話題になり、ＭＣの明石家さんまから話を振られた平井さんが「結婚はしてないんですけど、彼女は今いまして」と答えると、収録を見守っていた松本が真顔になる様子が映し出された。「ポロっと言いましたね」という松本は初耳だったようで苦笑するしかない様子。その後スタジオに登場すると「かわいくてかわいくて」と息子に対する溺愛ぶりを明かした上で、初めて知ったという彼女の存在について「いるんですか？」と息子に質問。「いますよ」という平井さんのストレートな答えに再び真顔になっていた。

さらに、さんまから彼女の詳細について聞かれた平井さんが「僕の彼女と母がめちゃくちゃ仲がいいんです」と明かすと、「あの子？」と聞く松本に「あの子」と返答。さんまに「ダメなところがあるのか」と問われると「ありません」と声を絞り出した。

お相手は大学時代の同じサークルだった女性だというが、新事実はこれだけで終わらず、平井さんから「もう一個だけ告白なんですけど、今、彼女と同棲してます」と告げられると「ええーーーーーー」と松本はこの日一番の驚き。息子から初めて尽くしの告白を受け「さんま御殿怖いっすねー」と素直な感想を漏らしていた。