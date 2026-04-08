【「Pokémon Champions」（ ポケモン チャンピオンズ）】 4月8日 配信 基本プレイ無料（アイテム課金制）

ポケモンは、Nintendo Switch用ポケモンバトル「Pokémon Champions」（ポケモンチャンピオンズ）の配信を本日4月8日より開始する。基本プレイ無料でビジネスモデルはアイテム課金制。Android/iOS版も今夏に配信予定となっている。

ゲーム本編に加え、ゲーム内で使えるさまざまな特典がセットになった「『Pokémon Champions』 + スターターパック」も同日発売される。価格は980円。

本作は、ポケモンバトルにフォーカスしたゲーム。タイプや特性、わざの選択などのさまざまな要素を活かして勝利を掴む奥深さをそのままに、これまでの「ポケットモンスター」シリーズでおなじみのポケモンバトルを本作単体でも楽しめる。なお、今作では、ポケモンの“生まれつきの強さ”は一定になっている。

「Pokémon HOME」とも連携し、これまでの「ポケットモンスター」シリーズや、「ポケモン GO」で仲間にしたポケモンも活躍させることができる。また、1日1回、ランダムに登場するポケモンの中から1匹を選んでスカウトすることができる。スカウトしたポケモンは「Pokémon Champions」のゲーム内で一緒に戦うことができるようになる。

Switch2でも遊べる

【Pokémon Champions 紹介映像】

本作はNintendo Switch 2でも遊べるほか、Switch2では、無料アップデートを実施予定。Switch2のディスプレイや解像度の高いテレビ・モニターに対応し、よりくっきりとした表示で楽しめる。

メガシンカで新しい特性も

「Pokémon LEGENDS Z-A」で最初に選べる3匹がメガシンカした姿のメガメガニウム・メガエンブオー・メガオーダイルが本作でも登場する。中にはメガシンカすることで、本作で初めて登場する特性を持つポケモンもいる。

メガメガニウム

特性：メガソーラー

この特性を持つポケモンが技を使うとき、天気が「にほんばれ」状態と同じ効果を得る。

メガエンブオー

特性：かたやぶり

相手の特性に関係なく、技を出すことができる。

メガオーダイル

特性：ドラゴンスキン

ノーマルタイプの技をドラゴンタイプとして使えるだけでなく、技の威力が1.2倍になる。

「『Pokémon Champions』 + スターターパック」

価格：980円

【セット内容】

（1）ボックス拡張：ポケモンボックスに預けられる上限が50匹増える。

（2）戦闘曲の追加：「戦い（VSトレーナー）」ポケットモンスター Let’s Go! ピカチュウ・Let’s Go! イーブイ

（3）レギュラーチケット 30枚

（4）トレーニングチケット 50枚

※（3）（4）は無償特典

※「『Pokémon Champions』 + スターターパック」の購入もしくは引き換えは、ひとつのニンテンドーアカウントにつき1回まで。

※「『Pokémon Champions』 + スターターパック」の特典を使用できるのは、購入もしくは引き換えたニンテンドーアカウントのみ。

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