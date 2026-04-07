「阪神９−３ヤクルト」（７日、甲子園球場）

阪神の才木浩人投手がセ・リーグ記録を達成した。八回２死でサンタナを見逃し三振に取り、１６奪三振とした。１試合の最多奪三振のセ・リーグ記録は、巨人の金田正一や阪神の江夏豊、広島の外木場義郎など８人が記録した１６奪三振で並んだ。才木は８回１０５球５安打３失点１６奪三振の内容だった。

この日は初回からギア全開。初回１死でサンタナを見逃し三振に抑え、ここから奪三振を量産した。二回１死からは５者連続三振。五回には１死から丸山に二塁打を浴びたが、アウトは全て三振だった。六回も３者連続三振でこの日２度目の５者連続三振。七回までで２１個のアウトのうち、１５個を三振で奪った。

２３年６月４日のロッテ戦（甲子園）で１２奪三振して以来、１０３８日ぶりの２桁奪三振。奪三振が多いイメージだが意外にも久しぶりの記録となった。序盤から快投を続け、球史に名を残した。

【１６奪三振】

１９６７年 巨人・金田正一

１９６８年 阪神・江夏豊

１９６８年 広島・外木場義郎

１９９３年 ヤクルト・伊藤智仁

１９９３年 中日・今中慎二

１９９３年 ヤクルト・山田勉

１９９４年 巨人・桑田真澄

２００１年 中日・野口茂樹