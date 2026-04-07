LiSA×ドクターマーチン。15年の軌跡を感じさせるスペシャルエキシビションが東京・原宿にて開催決定

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LiSAの活動15周年を記念したスペシャルエキシビション『LiSA 15 YEARS JOURNEY -ドクターマーチンとの軌跡-』が、東京・ドクターマーチンWITH原宿店にて4月17日より開催される。

■LiSAのステージを彩ったドクターマーチンブーツを特別展示

エキシビションでは、LiSAの活動期間とともに歩み、そのスタイルやスピリットと共鳴するドクターマーチンとタッグを組み、ステージで実際に履いているLiSAのドクターマーチンブーツを特別展示。最新のMVで、LiSAが着用した衣装をトルソーに飾り、彼女のドクターマーチンブーツと合わせて展示される。

エキシビションのキービジュアルは、LiSAを特別に撮り下ろし。スペシャルインタビューが特設ページと公式インスタグラムで公開予定となっている。日本限定のWHITE SMOOTH JADONを履きこなしたLiSAのリアルなスタイルをぜひチェックしよう。

WITH原宿店のファサードや店内は、LiSAのパワフルでアグレッシブなライブの姿を捉えたヴィジュアルでラッピング。ライブの写真は、膨大なアーカイブから貴重なショットをセレクト、LiSAの圧倒的なパッションとクールさに隠れる切なさを感じられるものとなっている。

期間中、店頭ではドクターマーチン公式アプリ会員限定でエキシビションを記念したスペシャルステッカーが先着順でプレゼントされる企画も実施（無くなり次第終了）。また、LiSAのサイン入りドクターマーチンブーツ“JADON”が抽選でプレゼントされる豪華なプレゼントキャンペーンも同時開催される。

なお、同期間中、原宿エリアでは、HARAKADOでの大型エキシビション『LiSA PRISM -LiFE is Soulful Artwork-』の開催や原宿ラフォーレで、LiSAが手がけるブランド「ROY reflect overjoy」のPOP-UP SHOPがオープンするなど、原宿エリアでLiSAの魅力を満喫することができる。

ぜひ、ドクターマーチン WITH原宿店で、LiSAとドクターマーチンの歩みを体感してみよう。

■イベント情報

『SPECIAL EXHIBITION「LiSA 15 YEARS JOURNEY -ドクターマーチンとの軌跡-」』

04/17（金）～05/17（日）東京・ドクターマーチン WITH原宿店

『ROY reflect overjoy POP-UP STORE Laforet HARAJUKU』

05/08（金）～05/10（日）東京・ラフォーレ原宿 2F CONTAINE

■関連サイト

ドクターマーチン・エアウエア ジャパン公式サイト

http://jp.drmartens.com/

ROY 公式サイト

https://royreflectoverjoy.jp/

LiSA OFFICIAL SITE

https://www.lxixsxa.com/