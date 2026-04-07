ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は、「We Love Cheeeese!」フェアを2026年4月8日から開催。3つのハンバーグディッシュなどの期間限定メニューが登場する。

ハンバーグディッシュ3種とサイドメニュー1種

毎年恒例だという同フェア。今回はチーズを存分に味わえる、ハンバーグディッシュ3種とサイドメニュー1種を用意する。

「ガーリックベーコンメルティーチーズバーグディッシュ」は、3種のチーズにフライドガーリックの香りとベーコンの旨みが一体となったパンチのある一品。

価格は、Sサイズが1630円（以下全て税込）、Mサイズが1820円、Lサイズが2130円。

「とろけるチーズインバーグディッシュ」は、シュレッドチーズ（ゴーダチーズ、サムソーチーズ、ステッペンチーズ）が詰まったハンバーグに、濃厚なチーズソースをかけて仕上げている。今回は従来商品と比べチーズを増量するなどパワーアップしている。

価格は、シングル（ハンバーグ1枚）が1540円、ダブル（同2枚）が2280円。

「メルティーチーズバーグディッシュ」は、定番の「チーズバーグディッシュ」を濃厚なイエローチーズソースで覆い尽くし、チーズの旨みと風味を堪能できる。

価格は、Sサイズが1410円、Mサイズが1600円、Lサイズが1910円。

サイドメニューでは、「びっくりフライドポテト」にイエローチーズソースをかけ、お酒にも合うという「イエローチーズソースポテト」（790円）が登場する。