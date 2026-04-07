永瀬廉、“美しさ”称える観客の感想に歓喜 ドヤ顔で写真撮影「永瀬タイム、すいません」
King ＆ Princeの永瀬廉が7日、都内で行われた映画『鬼の花嫁』鬼ヒット御礼舞台あいさつに登壇した。W主演を務める吉川愛、池田千尋監督と今作を鑑賞した人から届いたコメントが書かれたバックパネルに興味津々になった。
【写真】感動…監督からの手紙に笑みがこぼれる永瀬廉＆吉川愛
今作は、あやかしと人間が共存する世界を舞台に、あやかしの頂点に立つ“鬼”と、家族から愛されずに育った人間の少女が運命的に出会い、真実の愛を育んでいくラブストーリー。永瀬は鬼龍院家の次期当主・鬼龍院玲夜（きりゅういん・れいや）役で、本格ラブストーリー映画初主演を果たす。吉川はヒロイン・柚子を演じている。
気になるコメントを聞かれると、永瀬はKing ＆ Princeの主題歌「Waltz for Lily」がエンドロールにマッチシしていたというコメントに「本当にそうなんです。この作品にあうようにテイストや和の要素を歌詞の内容だったり曲の構成を（高橋※はしごだか）海人と一緒に考えて作品のためにどうひとつのものにしていくか、すごく話したのでこういう感想はうれしい」としみじみ。
さらに永瀬はパネルの隅に「永瀬廉さんが美しかった」という文字を発見。「これ、小さくありませんか。端のほうに…ちょっと隙間があったから入れとくか。みたいな。全然俺はこれをパネルにして持って写真を撮りたいくらい」と大歓迎でコメントと一緒に得意げな表情でカメラにアピールした。
また池田監督が「（永瀬が）最も美しい鬼そのもの」というコメントを見つけると吉川も「ありますよ」と教えてあげ、こちらとも永瀬がドヤ顔で記念撮影。「永瀬タイム、すいません」と観客に断って、笑いを誘う一幕もあった。
【写真】感動…監督からの手紙に笑みがこぼれる永瀬廉＆吉川愛
今作は、あやかしと人間が共存する世界を舞台に、あやかしの頂点に立つ“鬼”と、家族から愛されずに育った人間の少女が運命的に出会い、真実の愛を育んでいくラブストーリー。永瀬は鬼龍院家の次期当主・鬼龍院玲夜（きりゅういん・れいや）役で、本格ラブストーリー映画初主演を果たす。吉川はヒロイン・柚子を演じている。
さらに永瀬はパネルの隅に「永瀬廉さんが美しかった」という文字を発見。「これ、小さくありませんか。端のほうに…ちょっと隙間があったから入れとくか。みたいな。全然俺はこれをパネルにして持って写真を撮りたいくらい」と大歓迎でコメントと一緒に得意げな表情でカメラにアピールした。
また池田監督が「（永瀬が）最も美しい鬼そのもの」というコメントを見つけると吉川も「ありますよ」と教えてあげ、こちらとも永瀬がドヤ顔で記念撮影。「永瀬タイム、すいません」と観客に断って、笑いを誘う一幕もあった。