「オオタニと並び…安息を奪われる存在」タッカーに浴びせられた容赦ない“ブーイングの嵐”…「耳をつんざくほど凄まじい」

タッカーに容赦ないブーイングが浴びせられた(C)Getty Images

ドジャースのカイル・タッカーが、“因縁”の相手との一戦で容赦ないブーイングを浴びせられた。

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現地時間4月6日から始まった敵地でのブルージェイズ3連戦は、ドジャースが初戦に14−2で大勝した。そんな中、「2番・右翼」で先発出場のタッカーの打席で大ブーイングが起こった。

昨年のオフに、FAとなったタッカーがブルージェイズの球団施設を訪問するなど、ブルージェイズが移籍先として有力な候補に挙げられた。ただ、最終的にはドジャースへの入団が決まった経緯があり、トロントのファンからは容赦ないブーイングの対象となったようだ。