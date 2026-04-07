ジェニファー・アニストン（57）、恋人は7歳年下＆100万フォロワーの催眠術師 頬寄せ2ショット公開
ドラマ『フレンズ』で知られ、ブラッド・ピットやジャスティン・セローとの結婚歴でも知られるジェニファー・アニストン。昨年から交際している催眠術師の恋人との2ショットを、インスタグラムで公開した。
【写真】昨年11月、催眠術師の恋人ジム・カーティスとの関係を公表したジェニファー・アニストン
ジェニファーは現地時間4月5日の投稿で、「日曜日に写真を大量投稿」とキャプションを添え、コートニー・コックスやジェイソン・ベイトマン＆アマンダ・アンカ夫妻、ショーン・ヘイズ、モリー・マクネアニーら、友人たちと撮影したプライベート感溢れる写真を大量に公開。その中には、恋人ジム・カーティスと頬を寄せてポーズを取るショットも含まれており、さらに愛犬を膝に乗せ、屋外のソファでくつろぐジムの姿も披露した。
57歳のジェニファーより7歳年下のジムは催眠術師として知られ、108.3万のフォロワーを抱えるインスタグラムのプロフィールには、「不安を手放して癒され、成長し、あなたの『I AM』をアップグレードしましょう」と記されている。
2人は昨年7月、友人たちと一緒にスペイン・マヨルカ島の沖合に浮かぶヨットで休暇を過ごす様子をパパラッチにキャッチされ、交際が発覚。同年11月には、ジェニファーがジムの誕生日を祝い、インスタグラムにてジムを後ろから抱きしめる笑顔の2ショットを公開。「ハッピーバースデー、マイラブ。大切な人」と綴り、関係を公表した。
引用：「ジェニファー・アニストン」インスタグラム（＠jenniferaniston）
【写真】昨年11月、催眠術師の恋人ジム・カーティスとの関係を公表したジェニファー・アニストン
ジェニファーは現地時間4月5日の投稿で、「日曜日に写真を大量投稿」とキャプションを添え、コートニー・コックスやジェイソン・ベイトマン＆アマンダ・アンカ夫妻、ショーン・ヘイズ、モリー・マクネアニーら、友人たちと撮影したプライベート感溢れる写真を大量に公開。その中には、恋人ジム・カーティスと頬を寄せてポーズを取るショットも含まれており、さらに愛犬を膝に乗せ、屋外のソファでくつろぐジムの姿も披露した。
2人は昨年7月、友人たちと一緒にスペイン・マヨルカ島の沖合に浮かぶヨットで休暇を過ごす様子をパパラッチにキャッチされ、交際が発覚。同年11月には、ジェニファーがジムの誕生日を祝い、インスタグラムにてジムを後ろから抱きしめる笑顔の2ショットを公開。「ハッピーバースデー、マイラブ。大切な人」と綴り、関係を公表した。
引用：「ジェニファー・アニストン」インスタグラム（＠jenniferaniston）