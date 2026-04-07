『プラダを着た悪魔２』本予告解禁 レディー・ガガ×ドーチー「ランウェイ」初お披露目
映画『プラダを着た悪魔』の続編『プラダを着た悪魔２』の本予告とキャラクターポスターが解禁された。
【動画】前作のオマージュシーンも満載！ 『プラダを着た悪魔２』本予告編
前作『プラダを着た悪魔』では、目まぐるしい日々の中、華やかなファッション業界での仕事にやりがいを見出したアンディ（アン・ハサウェイ）が、厳格なミランダ（メリル・ストリープ）の信頼を得るまで成長。しかし自らの夢を叶えるため、世界中の誰もが憧れる、ミランダのアシスタントというポジションを手放し、ファッション業界とは別の道を歩み始めるまでのドラマが描かれた。
そこから時は流れ、ついに再会を果たすこととなるミランダとアンディ。別々の道で成長を重ねたふたりが「ランウェイ」存続の危機を前に再びタッグを組むとき、ファッション業界に大旋風を巻き起こす。
解禁された本予告編は、「私もアシスタントだった」と先輩風をなびかせながら、「ランウェイ」編集部の現アシスタントをドン引きさせるアンディの愛らしいシーンから始まる。そんな彼女が再び「ランウェイ」で働くこととなったきっかけは、トップファッション誌「ランウェイ」の記事が炎上し、カリスマ編集長・ミランダに批判が殺到。夢のため、ミランダの元から離れ報道記者として活躍してきたアンディだったが、「ランウェイ」編集部の危機を前にカムバックすることに。
しかし、「ランウェイ」編集部の救世主になるかと思えば、以前と変わらず、ミランダに強くあたられている様子のアンディ。「あなたが失敗するのを待っているわ」と厳しいセリフを突き付けられ、鋭い目線で “ファッションチェック”までされてしまい、以前にも増して磨きがかかったミランダの悪魔っぷりも見どころだ。
そんな中、仕事で結果を出すために励むアンディに対し、仲間から「ミランダの暴露本を出す」という衝撃的な提案が飛び出す。ミランダの元に戻ったアンディは、一体どんな奮闘劇を見せてくれるのか。
一方で、ラグジュアリーブランドの幹部となり「ランウェイ」存続の鍵を握るエミリーは「前進あるのみ」と強い意志を覗かせている。ミランダとアンディ、そして今や立場が変わったエミリーが加わり、共に奮闘したあの日から別々の道を歩んだ彼女たちの、それぞれが胸に秘める強い“野望”が火花を散らす予感――。
同映像ではアンディが信頼を寄せていたナイジェルとの“魔法のクローゼット”でのコーディネート、「落ち着いてイラつくわ」と相変わらずキレキレなエミリーまで、前作のオマージュシーンも満載。前作ファンには嬉しい演出が盛りだくさんとなっている。
さらに本予告では、時代を象徴するスーパースターのレディー・ガガ、ヒップホップ界の期待の新星ドーチーが奇跡のコラボレーションを果たした楽曲「ランウェイ」が初お披露目。ファッションショーさながらに切り替わるカットとエッジの効いたビートが見事にシンクロ。まるでランウェイを歩いているかのような気分にさせてくれるアップテンポなリズムが世界観をより鮮やかに魅せるとともに、華やかなシーンの裏で火花を散らす4人の思惑を加速させる。
そして、スタイリッシュに輝く4人のキャラクターポスターも併せて公開された。それぞれが決意を固めたような力強い表情が魅力的なビジュアルからも、一筋縄ではいかない物語の行末に期待が高まる。
映画『プラダを着た悪魔２』は、5月1日より日米同時公開。
【動画】前作のオマージュシーンも満載！ 『プラダを着た悪魔２』本予告編
前作『プラダを着た悪魔』では、目まぐるしい日々の中、華やかなファッション業界での仕事にやりがいを見出したアンディ（アン・ハサウェイ）が、厳格なミランダ（メリル・ストリープ）の信頼を得るまで成長。しかし自らの夢を叶えるため、世界中の誰もが憧れる、ミランダのアシスタントというポジションを手放し、ファッション業界とは別の道を歩み始めるまでのドラマが描かれた。
解禁された本予告編は、「私もアシスタントだった」と先輩風をなびかせながら、「ランウェイ」編集部の現アシスタントをドン引きさせるアンディの愛らしいシーンから始まる。そんな彼女が再び「ランウェイ」で働くこととなったきっかけは、トップファッション誌「ランウェイ」の記事が炎上し、カリスマ編集長・ミランダに批判が殺到。夢のため、ミランダの元から離れ報道記者として活躍してきたアンディだったが、「ランウェイ」編集部の危機を前にカムバックすることに。
しかし、「ランウェイ」編集部の救世主になるかと思えば、以前と変わらず、ミランダに強くあたられている様子のアンディ。「あなたが失敗するのを待っているわ」と厳しいセリフを突き付けられ、鋭い目線で “ファッションチェック”までされてしまい、以前にも増して磨きがかかったミランダの悪魔っぷりも見どころだ。
そんな中、仕事で結果を出すために励むアンディに対し、仲間から「ミランダの暴露本を出す」という衝撃的な提案が飛び出す。ミランダの元に戻ったアンディは、一体どんな奮闘劇を見せてくれるのか。
一方で、ラグジュアリーブランドの幹部となり「ランウェイ」存続の鍵を握るエミリーは「前進あるのみ」と強い意志を覗かせている。ミランダとアンディ、そして今や立場が変わったエミリーが加わり、共に奮闘したあの日から別々の道を歩んだ彼女たちの、それぞれが胸に秘める強い“野望”が火花を散らす予感――。
同映像ではアンディが信頼を寄せていたナイジェルとの“魔法のクローゼット”でのコーディネート、「落ち着いてイラつくわ」と相変わらずキレキレなエミリーまで、前作のオマージュシーンも満載。前作ファンには嬉しい演出が盛りだくさんとなっている。
さらに本予告では、時代を象徴するスーパースターのレディー・ガガ、ヒップホップ界の期待の新星ドーチーが奇跡のコラボレーションを果たした楽曲「ランウェイ」が初お披露目。ファッションショーさながらに切り替わるカットとエッジの効いたビートが見事にシンクロ。まるでランウェイを歩いているかのような気分にさせてくれるアップテンポなリズムが世界観をより鮮やかに魅せるとともに、華やかなシーンの裏で火花を散らす4人の思惑を加速させる。
そして、スタイリッシュに輝く4人のキャラクターポスターも併せて公開された。それぞれが決意を固めたような力強い表情が魅力的なビジュアルからも、一筋縄ではいかない物語の行末に期待が高まる。
映画『プラダを着た悪魔２』は、5月1日より日米同時公開。