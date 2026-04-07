激安スーパー「ロピア」の“おトクすぎる優秀冷凍食品”を5選！1個60円の今川焼、大容量チキンも味・コスパ最強
コスパ最強スーパーとして人気のロピア。
実は冷凍食品もかなり優秀で、「安いだけでなく普通に美味しい！」とリピーターが多いジャンルです。今回は、おやつにも軽食にも使える、ロピアの人気冷食をまとめて紹介します。
ロピアの冷凍食品コーナーには、お馴染みの冷食だけでなく、ロピアオリジナルの商品までもがズラリと並んでいます。
◆骨なしフライドチキン 1078円（税込）
ロピアの冷食と言えばコレ！というほどの人気商品「骨なしフライドチキン」。骨なしで食べやすく、味もしっかりしているので、忙しい日の夕飯に、子どもの軽食にも便利です。
800g入りなので、家族が食べるためにストックしておくには十分な量があります。コンビニで売られているチキンと同じくらいのサイズで、ロピアのチキンは1個あたり約135円とコスパも良いですね。
トースターでカリッと仕上げることで、外はサクッ、中はジューシーで満足感のある仕上がりに。ガッツリ系が好きな筆者の息子の大好物です。
◆冷凍とり天 646円（税込）
衣が軽くサクッとした「冷凍とり天」は、トースターで焼いても揚げてもOK！ うどんや丼ものにもアレンジ自在で、冷凍庫にあるととっても助かる一品です。
とり天は1つあたりがやや小ぶりで、500g入り。もも肉よりもさっぱり食べられるヘルシーさや、アレンジのしやすさが魅力的です。
小ぶりなのでそのままでも食べやすく、カットすればお弁当のおかずとしても良さそうです。さっぱり食べられるので、油が気になる人にはとり天がおすすめですよ！
◆今川焼 538円（税込）
北海道産小豆使用で、甘さ控えめで食べやすい「今川焼」。中にはなんと10個も入っているので、1個あたり約60円の高コスパ！ 朝食やおやつにもぴったりで、しっかりと満腹感が得られるのが◎！
レンジ調理で簡単に食べられるので、朝の時間がない中での朝食に最適です。トースターで温めると外はカリカリふっくらですが、レンジ調理だとトロトロ感が増します。餡も甘すぎず、さっぱり食べられる今川焼です。
◆今川焼 クリーム 538円（税込）
優しい甘さのカスタードがたっぷり入った王道スイーツ。生地がふわっとしていて、レンジで温めるだけでしっとり仕上がるのがポイントです。
卵感たっぷりの濃厚クリームが、ふわふわの生地にぎっしり詰まっています。外側をカリッとさせたい場合は、レンジ調理後にトースターで焼いても美味しいですよ！
◆今川焼 チョコレートクリーム 322円（税込）
あまり見かけることのないチョコレート味の今川焼は、皮にもチョコレートが練り込まれていて、チョコクリームの甘さも控えめになっています。甘ったるさもなくあっさりしているので、重くならないのが嬉しいです。
ココア風味のしっとりとした生地にチョコレートクリームが入った今川焼です。レンチンだとふわふわ食感で楽しめて、自然解凍で冷たいまま食べることでビターなカカオの香りが楽しめます！ まるでケーキのようにちょっぴり特別感があるので、デザートとしてもぴったりの一品です。
◆“あと1品”や“おやつ問題”を解決！
ロピアの冷凍食品は、「安いだけ」ではなく、しっかりおいしくて日常使いしやすいのが魅力。今回紹介した商品はどれも、冷凍庫に入れておくだけでお腹を満たしてくれる優秀なアイテムです。
とくにチキンや今川焼はロピアの冷食のなかでもリピート率の高い商品で、味もコスパもパーフェクト！ 忙しい日の味方としてストックしておいて損なしのアイテムです。
＜写真・文／鈴木風香＞
【鈴木風香】
フリーライター・記者。ファッション・美容の専門学校を卒業後、アパレル企業にて勤務。息子2人の出産を経てライターとして活動を開始。ママ目線での情報をお届け。Instagram:＠yuyz.mama
実は冷凍食品もかなり優秀で、「安いだけでなく普通に美味しい！」とリピーターが多いジャンルです。今回は、おやつにも軽食にも使える、ロピアの人気冷食をまとめて紹介します。
ロピアの冷凍食品コーナーには、お馴染みの冷食だけでなく、ロピアオリジナルの商品までもがズラリと並んでいます。
◆骨なしフライドチキン 1078円（税込）
ロピアの冷食と言えばコレ！というほどの人気商品「骨なしフライドチキン」。骨なしで食べやすく、味もしっかりしているので、忙しい日の夕飯に、子どもの軽食にも便利です。
トースターでカリッと仕上げることで、外はサクッ、中はジューシーで満足感のある仕上がりに。ガッツリ系が好きな筆者の息子の大好物です。
◆冷凍とり天 646円（税込）
衣が軽くサクッとした「冷凍とり天」は、トースターで焼いても揚げてもOK！ うどんや丼ものにもアレンジ自在で、冷凍庫にあるととっても助かる一品です。
とり天は1つあたりがやや小ぶりで、500g入り。もも肉よりもさっぱり食べられるヘルシーさや、アレンジのしやすさが魅力的です。
小ぶりなのでそのままでも食べやすく、カットすればお弁当のおかずとしても良さそうです。さっぱり食べられるので、油が気になる人にはとり天がおすすめですよ！
◆今川焼 538円（税込）
北海道産小豆使用で、甘さ控えめで食べやすい「今川焼」。中にはなんと10個も入っているので、1個あたり約60円の高コスパ！ 朝食やおやつにもぴったりで、しっかりと満腹感が得られるのが◎！
レンジ調理で簡単に食べられるので、朝の時間がない中での朝食に最適です。トースターで温めると外はカリカリふっくらですが、レンジ調理だとトロトロ感が増します。餡も甘すぎず、さっぱり食べられる今川焼です。
◆今川焼 クリーム 538円（税込）
優しい甘さのカスタードがたっぷり入った王道スイーツ。生地がふわっとしていて、レンジで温めるだけでしっとり仕上がるのがポイントです。
卵感たっぷりの濃厚クリームが、ふわふわの生地にぎっしり詰まっています。外側をカリッとさせたい場合は、レンジ調理後にトースターで焼いても美味しいですよ！
◆今川焼 チョコレートクリーム 322円（税込）
あまり見かけることのないチョコレート味の今川焼は、皮にもチョコレートが練り込まれていて、チョコクリームの甘さも控えめになっています。甘ったるさもなくあっさりしているので、重くならないのが嬉しいです。
ココア風味のしっとりとした生地にチョコレートクリームが入った今川焼です。レンチンだとふわふわ食感で楽しめて、自然解凍で冷たいまま食べることでビターなカカオの香りが楽しめます！ まるでケーキのようにちょっぴり特別感があるので、デザートとしてもぴったりの一品です。
◆“あと1品”や“おやつ問題”を解決！
ロピアの冷凍食品は、「安いだけ」ではなく、しっかりおいしくて日常使いしやすいのが魅力。今回紹介した商品はどれも、冷凍庫に入れておくだけでお腹を満たしてくれる優秀なアイテムです。
とくにチキンや今川焼はロピアの冷食のなかでもリピート率の高い商品で、味もコスパもパーフェクト！ 忙しい日の味方としてストックしておいて損なしのアイテムです。
＜写真・文／鈴木風香＞
【鈴木風香】
フリーライター・記者。ファッション・美容の専門学校を卒業後、アパレル企業にて勤務。息子2人の出産を経てライターとして活動を開始。ママ目線での情報をお届け。Instagram:＠yuyz.mama