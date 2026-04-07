元放送作家・鈴木おさむ氏（53）が7日、自身のインスタグラムを更新。3日に50歳を迎えたお笑いコンビ「タカアンドトシ」タカの豪華メンバーによる誕生日会の様子を公開した。

「昨日はタカの誕生日会を開催させていただきました」と報告。「初恋タローが声をかけてくれて、たくさんのメンバーが集まり、タカの50歳の誕生日を祝うことができました」とつづった。

「タカと出会って20年近くが経ちます。彼は本当に素敵な漫才師になっています！」と鈴木氏。「年とともに漫才へのこだわりが強くなっていく！これから先もきっと、さらに面白く、さらに深みのある芸人になっていくんだろうなと強く感じました」と記した。

「50歳という節目を迎えて、ここからのタカトシがどんな景色を見せてくれるのか、とても楽しみです。本当におめでとう」と祝った。

メンバーはタカ、初恋タロー、鈴木氏のほか、「シシガシラ脇田 や団 本間キッド お抹茶 スパイシーガーリック片山 ネルソンズ 青山フォール勝ち ゆしんさん 菊地亜美さん」としつつ、「そして、オールナイトニッポン前に山田裕貴くんも駆けつけてくれた。男気！」と人気俳優も駆けつけたことを明かした。