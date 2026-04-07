沖縄県の辺野古沖で小型船2隻が転覆し女子高校生と船長が死亡した事故で、女子高校生の遺族が「『抗議船』に乗ることを全く知らなかった」などと訴えました。文部科学省は、生徒が座り込みなどの抗議活動に参加していないか、京都府に対し確認を求めています。

■“事実の解明のため”父親の思い…ネット上のサイトに

「もし、私が『辺野古・ボート』という単語にもっと敏感に反応できていたとしたら。考えていくとやりきれない思いです」

先月16日、沖縄県名護市の辺野古沖で起きた、小型船2隻の転覆事故。

この事故で、船長の金井創さん71歳と、研修旅行で来ていた京都の高校生の武石知華さん17歳が亡くなりました。

知華さんの父親（遺族のnoteより）

「初めて会った取引先の人にも、2人の娘の自慢をしてしまうくらい、明るく、優しく、聡明な子でした」

インターネット上のサイトに思いをつづったのは、武石知華さんの父親です。

知華さんの父親（遺族のnoteより）

「自宅では、先生との会話を毎日楽しそうに話していて、『先生の邪魔になってないかな』と逆に心配になるくらいでした」

正しい情報を伝え、事実の解明のための情報収集を理由に、発信を始めたといいます。

■学校側「抗議活動は一切していない」文科省が京都府に確認要請も

事故を巡っては、これまで波浪注意報がでていた中での航海だったことがわかっていて、先週木曜日（2日）には、船を運航していた市民団体が謝罪文を公開しています。

ヘリ基地反対協議会

「平和を学び命の尊さを知るための活動の場で、あろうことか私たちがその尊い命を守りきれなかったことに対し、深く重い責任を感じております」

原因究明と同時に、学校側の安全管理などが問われる中…。

知華さんの父親の投稿には、事故が起きた研修旅行についての指摘も記されていました。

「沖縄研修旅行の異質さ」

知華さんの父親（遺族のnoteより）

「現地での引率放棄をよしとしたその感覚には言葉を失います」

◇

事故当時、平和学習の一環で行われていたという沖縄研修。

生徒らが乗っていた船は、普天間基地の移設を巡り抗議のために使われていたものでした。

これまで学校側は「抗議活動は一切していない」としていますが、一部報道では、過去のしおりに「座り込みによる抗議活動への参加呼びかけ」があったことも報じられています。

これを受け、文科省が京都府に確認の要請をしていることがわかりました。

実際に生徒が座り込みなどの抗議活動に参加していないか、過去のしおりに同様の内容がないか、などの確認を求めているということです。

■「『抗議船』に乗ることなど全く知らず…」父親の訴えは

「抗議船」については、知華さんの父親も声をあげていて…。

知華さんの父親（遺族のnoteより）

「私は当日まで、知華が『抗議船』に乗ることなど全く知りませんでした。知華自身も、このコースの背景をほとんど理解していなかったようです。『お友達と綺麗な珊瑚礁を見る方が楽しそうじゃん』。彼女にとってはただそれだけの純粋な選択でした」

そして、教育現場における“平和学習のあるべき姿”を強く訴えます。

知華さんの父親（遺族のnoteより）

「沖縄や辺野古という場所は、平和・戦争・命・歴史・基地・環境・国防・日米関係・地政学といった、様々な現在進行中の課題を肌で感じることができる場所です。もし学校教育の一環としてここを訪れるのであれば、これらを多面的に考える場が提供されるべきかと思います。しかし、どちらか偏った情報を一方的にインプットされるのであれば、それはもはや『平和教育』ではありません。そのような場に、研修旅行と称して生徒を連れて行くべきではありません。

今回、実際の抗議活動や政治活動を目的としたわけではありませんが、知華が乗ったのは『抗議船』と認識されている小型ボートでした。定員ぎりぎりの生徒を乗せ、海上保安庁の船が監視する中、抗議活動の場を通り抜ける。それを第三者がどう見るかは、火を見るより明らかです」

◇

サイトには、知華さんとの日常もつづられていました。

知華さんの父親（遺族のnoteより）

「知華も毎日楽しく、おしゃれしながら登校していました。あと3分、髪のセットを早く終わらせてくれれば、朝の送りも急がなくて済むのにと、毎日心の中で笑いながら思っていました。

家族4人で過ごせる幸せな時間は、ずっと続くものと思っていました。本当にどうしてこうなってしまったのか。言葉が続けられません」