【通勤＆通学】今季の大豊作♡ ジャケットあわせがイマドキな「ロングハンドルバッグ」特集

通勤・通学用のバッグにも、イマドキなデザインでおしゃれしたい……！そこで今回は、今季大豊作の「ロングハンドルバッグ」をご紹介します。ジャケットなどのプレッピーな着こなしにあわせるのが旬だから、通勤・通学スタイルにぴったり。ぜひチェックしてみて♡

通勤・通学用 大容量なのは当たり前。でもそれだけじゃつまらない！機能性も可愛さも欲ばれる、平日を格上げする優秀バッグを集めました。

ロングハンドルバッグでスクールガールに変身♡ 今季は、横長フォルム×ロングハンドルのデザインが大豊作♡ ジャケットなどプレッピーな着こなしにあわせるのがイマドキ！

Cordinate クラシカルな黒レザーをチャームでデコレート 持ち手が長いのでストレスなく肩掛け可能。 黒レザーバッグ（16×31×8cm）35,200円／ROH SEOUL チャーム 9,900円／Lovely Charm22（ビームス）ジャケット 28,600円、ミニワンピース 22,000円／ともにHONEY MI HONEY ソックス1,210円／靴下屋（Tabio）バレエシューズ 11,900円／NADIA FLORES EN ELCORAZON

Item 【Coachtopia】ボウリングショルダーバッグ コーデのアクセントにもなるスポーティなデザイン。 ボウリングショルダーバッグ（15.5×32.5×8.5cm）60,500円（5月発売予定）／コーチトピア（コーチ・カスタマーサービス・ジャパン）

Item 【JILL by JILLSTUART】ピンクキルティングボストンバッグ ガーリーコーデにぴったりなパステルピンク。ペットボトルもらくらく入る。 ピンクキルティングボストンバッグ（19×33×7cm）12,100円／JILL by JILLSTUART ルミネエスト新宿店 撮影／三つ葉ちひろ（モデル）、林真奈（静物）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／竹内春華 モデル／那須ほほみ ※バッグのサイズはタテ×ヨコ×マチ（cm）で編集部調べです。

Ray編集部 エディター 草野咲来