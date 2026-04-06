【通勤＆通学】今季の大豊作♡ ジャケットあわせがイマドキな「ロングハンドルバッグ」特集
通勤・通学用のバッグにも、イマドキなデザインでおしゃれしたい……！そこで今回は、今季大豊作の「ロングハンドルバッグ」をご紹介します。ジャケットなどのプレッピーな着こなしにあわせるのが旬だから、通勤・通学スタイルにぴったり。ぜひチェックしてみて♡
通勤・通学用
大容量なのは当たり前。でもそれだけじゃつまらない！機能性も可愛さも欲ばれる、平日を格上げする優秀バッグを集めました。
ロングハンドルバッグでスクールガールに変身♡
今季は、横長フォルム×ロングハンドルのデザインが大豊作♡ ジャケットなどプレッピーな着こなしにあわせるのがイマドキ！
Cordinate クラシカルな黒レザーをチャームでデコレート
持ち手が長いのでストレスなく肩掛け可能。
Item 【Coachtopia】ボウリングショルダーバッグ
コーデのアクセントにもなるスポーティなデザイン。
Item 【JILL by JILLSTUART】ピンクキルティングボストンバッグ
ガーリーコーデにぴったりなパステルピンク。ペットボトルもらくらく入る。
撮影／三つ葉ちひろ（モデル）、林真奈（静物）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／竹内春華 モデル／那須ほほみ
※バッグのサイズはタテ×ヨコ×マチ（cm）で編集部調べです。
Ray編集部 エディター 草野咲来