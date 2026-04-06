　本日の日経平均株価は、米・イランの停戦協議に関する報道から戦争終結が期待され、前週末比290円高の5万3413円と続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は22社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、ブラックロック・ジャパンが5.14％保有判明で思惑買いが向かった古河電気工業 <5801> [東証Ｐ]など。そのほか、アニコム　ホールディングス <8715> [東証Ｐ]は5日連続で高値を更新した。


※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<2669> カネ美食品　　東Ｓ　小売業
<2702> マクドナルド　東Ｓ　小売業
<2975> スターマイカ　東Ｐ　不動産業
<3294> イーグランド　東Ｓ　不動産業
<3475> グッドコムＡ　東Ｐ　不動産業

<4549> 栄研化　　　　東Ｐ　医薬品
<5019> 出光興産　　　東Ｐ　石油石炭製品
<5801> 古河電　　　　東Ｐ　非鉄金属
<6376> 日機装　　　　東Ｐ　精密機器
<6459> 大和冷　　　　東Ｐ　機械

<6794> フォスター　　東Ｐ　電気機器
<7678> あさくま　　　東Ｓ　小売業
<8037> カメイ　　　　東Ｐ　卸売業
<8282> ケーズＨＤ　　東Ｐ　小売業
<8715> アニコムＨＤ　東Ｐ　保険業

<9101> 郵船　　　　　東Ｐ　海運業
<9265> ヤマシタＨＤ　東Ｓ　卸売業
<9319> 中央倉　　　　東Ｐ　倉庫運輸関連
<9436> 沖縄セルラー　東Ｓ　情報・通信業
<9441> ベルパーク　　東Ｓ　情報・通信業

<9476> 中央経済ＨＤ　東Ｓ　情報・通信業
<9956> バローＨＤ　　東Ｐ　小売業

株探ニュース