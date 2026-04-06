

本日の日経平均株価は、米・イランの停戦協議に関する報道から戦争終結が期待され、前週末比290円高の5万3413円と続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は22社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、ブラックロック・ジャパンが5.14％保有判明で思惑買いが向かった古河電気工業 <5801> [東証Ｐ]など。そのほか、アニコム ホールディングス <8715> [東証Ｐ]は5日連続で高値を更新した。





※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<2669> カネ美食品 東Ｓ 小売業

<2702> マクドナルド 東Ｓ 小売業

<2975> スターマイカ 東Ｐ 不動産業

<3294> イーグランド 東Ｓ 不動産業

<3475> グッドコムＡ 東Ｐ 不動産業



<4549> 栄研化 東Ｐ 医薬品

<5019> 出光興産 東Ｐ 石油石炭製品

<5801> 古河電 東Ｐ 非鉄金属

<6376> 日機装 東Ｐ 精密機器

<6459> 大和冷 東Ｐ 機械



<6794> フォスター 東Ｐ 電気機器

<7678> あさくま 東Ｓ 小売業

<8037> カメイ 東Ｐ 卸売業

<8282> ケーズＨＤ 東Ｐ 小売業

<8715> アニコムＨＤ 東Ｐ 保険業



<9101> 郵船 東Ｐ 海運業

<9265> ヤマシタＨＤ 東Ｓ 卸売業

<9319> 中央倉 東Ｐ 倉庫運輸関連

<9436> 沖縄セルラー 東Ｓ 情報・通信業

<9441> ベルパーク 東Ｓ 情報・通信業



<9476> 中央経済ＨＤ 東Ｓ 情報・通信業

<9956> バローＨＤ 東Ｐ 小売業



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