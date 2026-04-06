大阪深夜→ソウル弾丸旅「深夜便」選択肢広がる アシアナ航空が限定運航【関空・仁川スケジュール】
韓国のアシアナ航空は、大阪・関西国際空港からソウル・仁川国際空港に向けて「深夜便」を4月10日深夜から運航する。
【画像】アシアナ航空 日韓路線 夏期運航スケジュールの案内
夏期スケジュールで、6月30日まで毎日運航。関空→仁川は、深夜0時15分出発、2時15分到着予定。
「仕事終わりの深夜便ご利用で、短いお休みでもたっぷりと韓国をお楽しみいただけます。また、仁川空港を経由して様々な地域へ同日中のお乗り継ぎが可能です」と呼びかけている。
■大阪・仁川路線 運航スケジュール
大阪→仁川（毎日）
OZ117 出発0:15／到着2:15 4月11日〜7月1日
OZ115 出発9:30／到着11:35
OZ111 出発10:30／到着12:40
OZ113 出発19:45／到着21:40
仁川→大阪（毎日）
OZ112 出発6:55／到着9:00
OZ114 出発16:40／到着18:30
OZ116 出発19:35／到着21:35
OZ118 出発20:40／到着22:30 4月10日〜6月30日
【画像】アシアナ航空 日韓路線 夏期運航スケジュールの案内
夏期スケジュールで、6月30日まで毎日運航。関空→仁川は、深夜0時15分出発、2時15分到着予定。
「仕事終わりの深夜便ご利用で、短いお休みでもたっぷりと韓国をお楽しみいただけます。また、仁川空港を経由して様々な地域へ同日中のお乗り継ぎが可能です」と呼びかけている。
大阪→仁川（毎日）
OZ117 出発0:15／到着2:15 4月11日〜7月1日
OZ115 出発9:30／到着11:35
OZ111 出発10:30／到着12:40
OZ113 出発19:45／到着21:40
仁川→大阪（毎日）
OZ112 出発6:55／到着9:00
OZ114 出発16:40／到着18:30
OZ116 出発19:35／到着21:35
OZ118 出発20:40／到着22:30 4月10日〜6月30日