アシアナ航空のイメージ （C）ORICON NewS inc.

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　韓国のアシアナ航空は、大阪・関西国際空港からソウル・仁川国際空港に向けて「深夜便」を4月10日深夜から運航する。

【画像】アシアナ航空 日韓路線 夏期運航スケジュールの案内

　夏期スケジュールで、6月30日まで毎日運航。関空→仁川は、深夜0時15分出発、2時15分到着予定。

　「仕事終わりの深夜便ご利用で、短いお休みでもたっぷりと韓国をお楽しみいただけます。また、仁川空港を経由して様々な地域へ同日中のお乗り継ぎが可能です」と呼びかけている。

■大阪・仁川路線 運航スケジュール
大阪→仁川（毎日）
OZ117　出発0:15／到着2:15　4月11日〜7月1日
OZ115　出発9:30／到着11:35
OZ111　出発10:30／到着12:40
OZ113　出発19:45／到着21:40

仁川→大阪（毎日）
OZ112　出発6:55／到着9:00
OZ114　出発16:40／到着18:30
OZ116　出発19:35／到着21:35
OZ118　出発20:40／到着22:30　4月10日〜6月30日