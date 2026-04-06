◆第６９回阪神牝馬Ｓ・Ｇ２（４月１１日、阪神競馬場・芝１６００メートル＝１着馬にヴィクトリアマイルの優先出走権）

カピリナ（牝５歳、美浦・田島俊明厩舎、父ダンカーク）が、函館スプリントＳに続く重賞２勝目を狙う。

１週前追い切りで猛時計をマークした。美浦・Ｗコースで２走前からコンビを組む横山典弘騎手が騎乗し、６ハロン７７秒５（５ハロン６３秒０）―１２秒５。「それだけ体調がいいということでしょう」。田島調教師は外、外を通りながら、破格の時計をマークした動きを驚いた様子で見届けた。

前走のニューイヤーＳは中団で脚をため、直線では内からスルスルと脚を伸ばして首差の接戦をものにした。「１２００メートルで勝っている馬で、ためた中で流れに乗るのは難しいと思ったが、最後に脚を使えて良かった。いい内容だったと思います」とトレーナー。１６００メートルに対応しての勝利を高く評価する。

今回はＧ１馬も参戦するＧ２と相手は強化される。だが、レースはしやすくなると指揮官はイメージしている。「やる気になった時が力強く、簡単に収まるかが課題。メンバーが強くなって、ペースが速くなるのは、いいかもしれない」。目標に掲げるヴィクトリアマイル（５月１７日、東京競馬場、芝１６００メートル）が、楽しみになるような走りに期待だ。