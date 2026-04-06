江戸川区出身のＳｎｏｗ Ｍａｎ佐久間大介、渡辺翔太、宮舘涼太の３人による初の冠番組「Ｓｎｏｗ Ｍａｎ 佐久間 渡辺 宮舘の江戸川会」（ＴＢＳ系）が３日、放送され、江戸川区出身の俳優・岡田将生がゲスト出演した。

岡田と１７日スタートの金曜ドラマ『「鎖ブラザーズ」（ＴＢＳ）で共演する女優・中条あやみも途中から参加。宮舘をスーパーで見かけたことがあると明かした。

中条は「舘様、某スーパーマーケットで、ロンリー、１人で一生懸命、お魚を厳しい目で選んでる方がいて…私多分すれ違ったかも」と明かすと、宮舘は「魚選んでたことあります」と驚き。「なかなか出会わないですけどね」と返すと、中条は「私も芸能人、街中（まちなか）で板東英二さんくらいしか見たことない」と話し、爆笑となった。

佐久間が「すごいね、板東英二か舘様（の二択）なのね」と驚くと、宮舘が「俺もなんかゆで卵とか選んどくべきだったな」と坂東の代名詞ともいえる大好物の『ゆで卵』で笑わせ、岡田も爆笑した。

中条の口から、テレビからも表舞台からも消えて久しい板東英二の名前が出たことにＳＮＳも反響。「地上波で久しぶりに『板東英二』の名をきいた」「次回は板東英二さんゲストに来るかな」「板東英二さんか舘様の２択はクセ強すぎるて」など反応が続々。ほかにも「板東英二さんでゆでたまごすぐ出てくる舘様さすがです」「板東英二＝ゆで卵ってわかってるところがすごい」と宮舘に感心する声も多くみられた。