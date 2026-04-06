スポーツ用品販売のアルペンは、アシックスのサッカースパイク「DS LIGHT」シリーズにおける専門拠点として、「DS LIGHT CLUB HOUSE（DS ライト クラブハウス）」を新たに展開する。「DS LIGHT CLUB HOUSE」では、高度な製品知識とフィッティング技術を備えたスタッフが、プレーヤー一人ひとりに適したスパイクを提案し、一部店舗でしか取り扱いのない、高機能モデル4機種を展開する。

「DS LIGHT」が追求し続ける「素足感覚」を引き出すためには、正確なフィッティングと、プレースタイルに合わせたモデル選びが不可欠となる。今回展開する「DS LIGHT CLUB HOUSE」では、プレーヤーの繊細な感覚やパフォーマンスへのこだわりに応えるプロフェッショナルな品ぞろえとサービスを提供する。



左から：「DS LIGHT X−FLY 6」「DS LIGHT X−FLY PRO 3」

DS LIGHT CLUB HOUSE限定エリートモデルとして、4つの異なる特性を持つエリートモデルをラインアップする。「DS LIGHT X−FLY 6」は、SILKYWRAP使用の素足感覚を追求したエリートプレイヤーモデルになっている。「DS LIGHT X−FLY PRO 3」は、スピードとフィットを求めるプレイヤーへDFを置き去りにするスプリントを得られるとのこと。



左から：「DS LIGHT ACROS 3」「DS LIGHT ACROS PRO 3」

「DS LIGHT ACROS 3」は、優れたホールド性を求めるプレイヤーにおすすめのDS LIGHT ACROSが進化したモデルだという。「DS LIGHT ACROS PRO 3」は、優れたホールド性とスピードを求めるプレイヤーにおすすめのDS LIGHT ACROS PROとのこと。

アルペン＝https://store.alpen-group.jp