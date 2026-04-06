

「デルモンテ ピュレフルーツ アサイーボウルテイスト」

キッコーマン食品は、4月14日に、「デルモンテ ピュレフルーツ アサイーボウルテイスト」を全国のセブン−イレブン（店舗によって取り扱いがない場合がある。商品の取り扱いについては、店舗に問合せ）で限定発売する。

今回発売する「ピュレフルーツ アサイーボウルテイスト」は、ブラジル産アサイーピューレーを使用した、「果実100％（生果実換算比。同品には濃縮果実原料を配合し、ストレート換算で100％以上にしている。果実原料以外の原材料は、品質調整のために使用している）」の“飲むアサイーボウル”。アサイーの風味を活かしながら、バナナやりんご、ぶどう、ミックスベリーなどのアサイーボウルによく使われるフルーツとブレンドしている。いつでもワンハンドで、「アサイーボウル」のような濃厚な味わいを楽しめる。

アサイーは、栄養価が高くスーパーフードとして注目されている。また、アサイーがベースのスムージーに様々なフルーツやグラノーラなどをトッピングした「アサイーボウル」は、外食などでも人気が広がっている。

「ピュレフルーツ」シリーズは、果実100％で、1袋で1／2日分の果実（1日の果実摂取目標量200g（厚生労働省「健康日本21（第3次）」から）に対して1／2日分（100g）以上の果実を1袋に使用している）をとることができるパウチ入りのすりおろし果実。朝食や昼食はもちろん、おやつやデザートなど、好きな時に好きな場所で、気軽に楽しむことができる。

また、「ピュレフルーツ」シリーズは、凍らせることが可能。凍らせることで、お弁当などの保冷剤の代わりにも使える。

デルモンテはこの「ピュレフルーツ」シリーズで、「持ち運びができて、いつでもどこでも楽しめるフルーツ」という新たなフルーツの楽しみ方を提案している。

これからもデルモンテは、「太陽を、おいしさに。」をスローガンに、世界中からよりすぐった野菜・果実からつくる高品質な商品で、健康的な食生活を応援していく考え。

［小売価格］オープン価格

［発売日］4月14日（火）

キッコーマン食品＝https://www.kikkoman.com/jp/kfp