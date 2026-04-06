ロッテから、13年ぶりとなる新ビスケットブランドが誕生した！ その名も「The（ザ）」シリーズ。2026年3月24日（火）より、東日本エリア（静岡を含む）で先行販売が開始された。

「チョコパイ」や「カスタードケーキ」でおなじみのロッテが、ビスケット事業50周年という節目の年に放つ“第3の柱”候補とあって、期待が高まる。

専門店の味を“じゅんわり”再現！ ロッテの本気を見た

最近、30〜40代を中心に「日常の中のプチ贅沢」として、専門店のような濃厚なスイーツを求める声が高まっている。そんな濃厚スイーツ好きを見事に射抜くのが、今回の新技術「じゅんわり製法」だ。

これは、独自の「しっとり技術」で焼き上げた生地に、特製ソースを注入する「じゅんわり技術」を組み合わせたもの。これにより、これまでの半生菓子の常識を覆す、生地とソースが一体化した“じゅんわり”食感を実現している。

ラインアップは、バターの豊かな風味が楽しめる「The BUTTER（ザ・バター）」と、キャラメルの濃厚な味わいが特徴の「The CARAMEL（ザ・キャラメル）」の2種類。

The BUTTER：まぁるいフィナンシェに、2種の贅沢ブレンドバターを使用した特製ソースを注入。濃厚なバターの風味が口いっぱいに広がる。

The CARAMEL：キャラメルマドレーヌに、北海道産生クリームと生キャラメルソースをプラス。とろけるような濃厚な味わいが楽しめる。

パティシエの卵も90％以上が「満足」と太鼓判

驚くべきは、その評価の高さだ。未来のパティシエを目指す学生たちが通う武蔵野調理師専門学校で生徒130名にアンケートを実施したところ、90％以上が「満足」と回答した。

さらに「The BUTTER」は、ベルギーに拠点を置く「ITI（国際味覚審査機構）」の2026年審査会で、世界のソムリエやシェフが認める「優秀味覚賞」を受賞しているのだ。

背徳感マシマシのアレンジレシピ

そのまま食べても絶品だが、公式アレンジレシピも魅力的だ。

※必ず個包装から出してから温めてください。

焼きマシュマロ：The CARAMEL、The BUTTERをトースターで軽く焼いて、とろけたマシュマロをオン。生地のじゅんわり感とマシュマロの甘さが合わさり、悪魔的なおいしさに。

追いバター：The BUTTERにさらにバターをのせて1分トースト。溶け出すバターのコクが、より深い味わいへと誘ってくれる。

他にも「あんこ塩クリーム」など、和洋折衷の贅沢アレンジも提案されているので、自分だけのご褒美スタイルを見つけるのも楽しそうだ。

「Theシリーズ」は、まさに「専門店クオリティを家で手軽に」を形にした一品だ。自分へのご褒美にはもちろん、ちょっとした手土産にも重宝しそう。

現在は東日本エリア（静岡を含む）での先行発売となっているが、全国展開が待ち遠しい！ 濃厚スイーツ好きは、コンビニやスーパーの棚をチェックしてみては。

商品概要

商品名：The BUTTER / The CARAMEL

発売日：2026年3月24日（火）

発売地区：東日本エリア先行（静岡を含む）

内容量：3個

価格：オープン価格（想定小売価格302円前後(税込))