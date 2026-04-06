【NBA試合速報】2026年4月6日（月） ダラス・マーベリックス vs ロサンゼルス・レイカーズ
ダラス・マーベリックス vs ロサンゼルス・レイカーズ
日付：2026年4月6日（月）
開催地：アメリカン・エアラインズ・センター（Dallas）
最終スコア：ダラス・マーベリックス 134 - 128 ロサンゼルス・レイカーズ
NBAのダラス・マーベリックス対ロサンゼルス・レイカーズがアメリカン・エアラインズ・センター（Dallas）で行われた。
第1クォーターはダラス・マーベリックスがリードし41-30で終了する。
第2クォーターはロサンゼルス・レイカーズが試合を有利に運び67-61で終了する。
第3クォーターはダラス・マーベリックスが試合を有利に運び107-97で終了する。
第4クォーターはロサンゼルス・レイカーズが試合を有利に運び134-128で終了する。
オーバータイム1回目は両チーム譲らず134-128で終了する。
試合はダラス・マーベリックスの勝利となった。
ロサンゼルス・レイカーズの八村 塁は39:02出場、21得点、1アシスト、7リバウンドとなっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-04-06 13:35:06 更新