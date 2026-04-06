ダラス・マーベリックス vs ロサンゼルス・レイカーズ

日付：2026年4月6日（月）

開催地：アメリカン・エアラインズ・センター（Dallas）

最終スコア：ダラス・マーベリックス 134 - 128 ロサンゼルス・レイカーズ

NBAのダラス・マーベリックス対ロサンゼルス・レイカーズがアメリカン・エアラインズ・センター（Dallas）で行われた。

第1クォーターはダラス・マーベリックスがリードし41-30で終了する。

第2クォーターはロサンゼルス・レイカーズが試合を有利に運び67-61で終了する。

第3クォーターはダラス・マーベリックスが試合を有利に運び107-97で終了する。

第4クォーターはロサンゼルス・レイカーズが試合を有利に運び134-128で終了する。

オーバータイム1回目は両チーム譲らず134-128で終了する。

試合はダラス・マーベリックスの勝利となった。

ロサンゼルス・レイカーズの八村 塁は39:02出場、21得点、1アシスト、7リバウンドとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-06 13:35:06 更新