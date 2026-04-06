BE:FIRST公式Instagramで、LEO（レオ）とMAZZEL・TAKUTO（タクト）、STARGLOW・RUI（ルイ）のコラボダンス動画が公開された。

【動画】BE:FIRSTレオ・MAZZELタクト・STARGLOWルイ「BE:FIRST ALL DAY」ダンスコラボなど①②

BE:FIRST・MAZZEL・STARGLOWは4月3日に放送された『ミュージックステーション DREAM LIVE 春の3時間30分スペシャル』（テレビ朝日系）で共演した。

■LEOの手をRUIが握って振るお茶目な一幕も

3人がダンスしたのはBE:FIRST「BE:FIRST ALL DAY」。サングラス姿のLEOが、レザーグローブを嵌めた手を振ると、その手をRUIが握り、その様子をTAKUTOが温かく見守る。さらにLEOが拳を縦に合わせ、RUIが弓を放つような仕草をし、TAKUTOが曲に乗せ腰を回すと、ダンスがスタート。

手の振りや足のステップなど、息ぴったりでキレッキレかつ、安定感のあるしなやかなダンスを披露。さらに両手両足を交互に上げる振りでは、浮遊感さえ感じられるような軽やかさを醸し出し、ジャンプのあと3人でギュッと固まると、LEOはサムズアップ、TAKUTOは片手をかざし、RUIは両手を広げて各々がリズムに乗り締め括った。

コメント欄には「珍しい組み合わせの3人！」「LEOくん風格ある」「LEOの手を握ってるRUIかわいい」「たっくん踊り方がオシャレ」「TAKUTOのヒット何回でも見たい」「RUIのバブみが出てる」などといったファンの声が続々と到着。

なおBE:FIRSTが全員集合して「BE:FIRST ALL DAY」をダンスする『Mステ』オフムービーも公開されている。

■LEO・TAKUTO・RUIのコラボダンス

■BE:FIRSTが全員集合「BE:FIRST ALL DAY」ダンス