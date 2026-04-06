《綾瀬はるかを1秒も映さない配慮？ が逆に真実味を帯びていていやだな》

《GOストの時めっちゃ綾瀬はるかのCM流れてくるけどな、、w まあ事実だったってことで》

《番宣が、綾瀬はるかじゃなくて菅田将暉だったのは変だなあと思ってた》

5日に放送された『Golden SixTONES』（略してGOスト、日テレ系）の2時間スペシャル。SixTONES初の民放冠バラエティである同番組は毎回、人気者を招いて“一緒に楽しむ”のがコンセプト。同放送ではバイオリニストの高嶋ちさ子（57）と俳優の菅田将暉（33）がゲスト出演したのだが、そこでの“ある異変”がネットをザワつかせていて――。

テレビ誌ライターはこう話す。

「菅田さんが出演した後半のパートで“異変”が起きました。菅田さんは自身が出演する17日公開の映画『人はなぜラブレターを書くのか』のPR稼働での出演。そのため、同番組の最後に映画の予告映像が流れたんですが、同作で主演の綾瀬はるかさん（41）の出演シーンが丸々カットされていたんです」

同映画の予告動画はどのバージョンももちろん主演の綾瀬が登場している。「行き過ぎた配慮だったかも」と話すのは、芸能記者。

「’24年7月、SixTONESメンバーとジェシーさん（29）と綾瀬さんは『女性セブン』によって真剣交際が報じられています。ジェシーさんは同誌の取材に、個人事務所を通じて《仲良くさせていただいております》とコメント。2人は同年9月にもジェシーさんのお父さんの故郷である米ラスベガスを訪れていたことが同誌で報じられており、現在に至るまで破局したという情報は入ってきていないので、交際はいまも継続していると考えてよいでしょう」（前出・芸能記者、以下同）

同番組はSixTONESファンが多く視聴しているため、番組制作側が“配慮”してカットしたのだろう。

「予告動画の綾瀬さんの出演シーンは冒頭と後半にまとまっています。なので、予告動画の頭とお尻をカットして放送したのが真相なのでは。そもそも、綾瀬さんがジェシーさんと“共演NG”だから菅田さんがキャスティングされたのでしょう。

とはいえ、主演をカットした予告動画は逆に悪目立ちして、ジェシーさんとの交際報道により真実味を帯びてしまった」

二人の“ゴールイン”は間近か――。