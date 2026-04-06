美人インフルエンサー、ショーパンからスラリ美脚「スタイル良すぎ」「爆美女」の声
【モデルプレス＝2026/04/06】インフルエンサーのMINAMIが4月4日、自身のInstagramを更新。ショートパンツ姿を公開し、話題となっている。
【写真】TikTokフォロワー300万人超美女「脚が綺麗すぎる」話題のショーパン姿
MINAMIは「いつも前日のこの会場がとてもワクワクする」とつづり、写真を投稿。5日に京セラドーム大阪で開催のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」の会場でグレーの肩出しトップスに黒のショートパンツ、グレーのニーハイソックスを合わせ、スラリと伸びた美しい脚が際立つコーディネートを披露している。
この投稿にファンからは「スタイル良すぎ」「爆美女」「可愛さ溢れてる」「素敵な雰囲気漂ってる」「脚が綺麗すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】TikTokフォロワー300万人超美女「脚が綺麗すぎる」話題のショーパン姿
◆MINAMI、関コレ会場で美脚披露
MINAMIは「いつも前日のこの会場がとてもワクワクする」とつづり、写真を投稿。5日に京セラドーム大阪で開催のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」の会場でグレーの肩出しトップスに黒のショートパンツ、グレーのニーハイソックスを合わせ、スラリと伸びた美しい脚が際立つコーディネートを披露している。
◆MINAMIの投稿に反響
この投稿にファンからは「スタイル良すぎ」「爆美女」「可愛さ溢れてる」「素敵な雰囲気漂ってる」「脚が綺麗すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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